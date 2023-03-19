2023-03-19 08:34:55 İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu
İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu
İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu
İstanbul’da gece yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu.
Yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.
Sisin etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi.
Diğer yandan TEM Otoyolu’nda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak seyretti.
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