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Yaşam
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İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu

2023-03-19 08:34:55
İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu

İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu

#1
Foto - İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu

İstanbul’da gece yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu.

#2
Foto - İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu

Yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.

#3
Foto - İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu

Sisin etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi.

#4
Foto - İstanbul'da yoğun sis! Köprüler adeta gözden kayboldu

Diğer yandan TEM Otoyolu’nda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak seyretti.

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