  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

2023-05-17 06:57:58
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı.

#1
Foto - İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

Özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağış beraberinde şimşeği de getirdi.

#2
Foto - İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi, adeta görsel şölen oluştu.

#3
Foto - İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

Yağış ve şimşek Kuleli sahilinden görüntülendi.

Memleket Partisi'nde toplu istifa! Erdoğan'ı destekleyecekler
Gündem

Memleket Partisi'nde toplu istifa! Erdoğan'ı destekleyecekler

Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Özay Yiğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti.

HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!
Gündem

HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seçimi kaybetmenin etkisiyle gerçek yüzleri ortaya çıkan terör sempatizanları ve HDP yandaşları, Türk bayraklarını..
Hangi Kılıçdaroğlu gerçek? 'Demirtaş’a özgürlük' vaadeden Bay Kemal’in taziye mesajına tepki yağdı
Siyaset

Hangi Kılıçdaroğlu gerçek? 'Demirtaş’a özgürlük' vaadeden Bay Kemal’in taziye mesajına tepki yağdı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehitlerimiz için paylaştığı taziye mesajında PKK'nın ismini daha önce olduğu gi..
Ekrem, Mansur, Kemal… Muhalif Dücane Cündioğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Siyaset

Ekrem, Mansur, Kemal… Muhalif Dücane Cündioğlu açtı ağzını yumdu gözünü

14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan muhalif Dücane Cündioğlu, milleti kandırmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ile koalisyo..
Erdoğan ezdi geçti! Mansur Yavaş'a memleket şoku
Gündem

Erdoğan ezdi geçti! Mansur Yavaş'a memleket şoku

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın memleketi Beypazarı’ndan Cumhurbaşk..
Seçim öncesi altın 1.500 TL’ye satıldı! Kuyumculardan gram altın için dikkat çeken yorum: ‘Yüzde 30 civarında altın…’
Ekonomi

Seçim öncesi altın 1.500 TL’ye satıldı! Kuyumculardan gram altın için dikkat çeken yorum: ‘Yüzde 30 civarında altın…’

Seçim öncesi tarihi zirveleri gören gram altın fiyatları hızlıca düşüşe geçti. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar dik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23