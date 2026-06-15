İstanbul’da riskli denildi, Diyarbakır’da şifa buldu: Kalbini Doğu’ya emanet etti

BABAMIZI UMUTSUZ GETİRDİK: Hastanın İstanbul’da yaşayan oğlu Abdurrahman Ünlü (38) ise bir tanıdıkları aracılığıyla Prof. Dr. Hakkı Şimşek’e ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu: “İstanbul’da biz bir iki özel hastaneye gittik. Kapsamlı güzel hastanelerdi. Orada da yapamadılar. Sonrasında tekrar bir hazırlık yaptık. Aksaray’daki hastanede de deneyelim dediler. Orada da belli bir süreyi bekledi, hazırlık dönemi beklediler. Değerlerin normale geçmesini beklediler. Orada da denendi. Doktorlar, ‘Bu bizim için aşırı riskli. Ya böyle devam etsin ya da bunu açık kalp ameliyatına çevirelim. Böyle de yapabiliriz ama kalp ameliyatı da bizim için riskli. Bunu da bilin’ diye söylediler. Açıkçası biz buraya umutsuz geldik biraz. Hatta Hakkı hocamız ile de konuştuk. Babamızın kalbi yüzde 30, bilemediniz yüzde 25 çalışıyor. Çok zor olacağı aşikar. ‘İsterseniz yaptırmaya da bilirsiniz, bu seçim artık sizin. Biz elimizden geleni yapacağız’ dedi. Allah’a çok şükür elinden geleni hocamız yaptı yani. Ve hepsi de başarılı geçti. Babamızı umutsuz getirdik. Bilinci bile yerinde değildi. Burada olduğunu bile bilmiyordu. Şimdi çok şükür sapasağlam götürüyoruz.”