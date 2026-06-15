İstanbul’da riskli denildi, Diyarbakır’da şifa buldu: Kalbini Doğu’ya emanet etti

ZORLU BİR MÜDAHALEYDİ: Operasyonu gerçekleştiren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Şimşek, “Hastamız 75 yaşında, kalp damar problemleri olan bir hasta. Aynı zamanda kalp yetmezliği olan bir hastamız. Bize ulaştılar, anjiyo olduğunu, baypas önerildiğini, anjiyo ile açamayacaklarını ve açılamayacağını söylediler. Biz de görüntülerini istedik. Anjiyo görüntüleri geldi. Müdahale edebileceğimizi söyledik. Hasta perşembe günü geldi, cuma günü müdahalesini yaptık. Evet, zorlu bir müdahaleydi. Hastanın yaşı ve ileri kalp yetmezliği olması, aynı zamanda damarlarının çok kireçli, zor olması müdahaleyi daha da zorlaştırıyordu. Hasta yakınlarıyla riskini paylaştık. Hastamız riskleri kabul etti. Biz de müdahalemizi yaptık. Elhamdülillah başarılı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Hastamızı bugün de taburcu ediyoruz memleketine” dedi.