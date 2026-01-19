  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!

İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı kentin sembol mekanlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!

Özellikle gece saatlerinden itibaren hızlanan yağışla birlikte tarihi yarımada tamamen beyaza bürünürken, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet çevresinde muazzam manzaralar ortaya çıktı. Şehrin tarihi dokusuyla birleşen kar örtüsü, hem İstanbullulara hem de turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

#2
Foto - İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!

İstanbul'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışın ardından tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.

#3
Foto - İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde başladı.

#4
Foto - İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.

