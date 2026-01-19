İstanbul'da kar yağışı görüntülendi! Tarihi yarımada beyaz gelinliğini giydi!
İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı kentin sembol mekanlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Özellikle gece saatlerinden itibaren hızlanan yağışla birlikte tarihi yarımada tamamen beyaza bürünürken, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet çevresinde muazzam manzaralar ortaya çıktı. Şehrin tarihi dokusuyla birleşen kar örtüsü, hem İstanbullulara hem de turistlere unutulmaz anlar yaşattı.
İstanbul'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışın ardından tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde başladı.
Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.
