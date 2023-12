İstanbul'da İsrail'e lanet yağdı

ABD’nin Siyonistlere yaptığı yardımlarla aslında bölgede kendi sonunu hazırladığına dikkat çeken Alpay, Filistin’de yaşanan sorunun esas kaynağının Siyonizm ve onun destekçisi olan emperyalist zalimler olduğunu belirtti.ABD milyarlarca dolar yardımın yanında 230 kargo uçağıyla her türlü son teknolojik silahı Siyonistlere yolluyor. Filistin’de sadece siyonist işgale direnmediğimizin kanıtı olan bu yardımlar aynı zamanda Siyonistlerle birlikte kimin kaybettiğini de kanıtlıyor! Kassam'ın her bir atışı ABD’yi de yerle bir ediyor! Henüz iki gün önce ABD acil yardım paketini işgalcilere yolladı. Bunu yollarken yaptığı açıklamada ise ABD’nin kendisini İsrail’in güvenliğine adadığı ilan edildi. Bu sebeple Gazze'deki her cinayetten ABD’de sorumludur.