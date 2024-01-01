İstanbul'da İsrail'e lanet yağdı

Kurulduğu günden beri İsrail isimli çetenin hamiliğini yapan, her türlü zulmüne arka çıkan, bu cürümleriyle İslam Ümmetinin bağrında derin yaralar açan ABD 7 Ekim’den bu yana katliam çıtasını alabildiğine yükselten İsrail’in işlediği tüm zalimane, vahşi saldırıların da suç ortaklığını pervasızca üstlenmiştir.Siyonistlerin icra ettiği ve en açık, net ifadesiyle savaş suçu teşkil eden eylemleri ‘İsrail’in kendini savunma hakkı’ diye sahiplenen, meşrulaştıran tüm Batılı devletler gibi ABD de bu tutumuyla sömürgeci, emperyalist kimliğini bir kez daha olanca açıklığıyla ortaya koymuş, İslam’a ve Ümmet’e karşı açtığı savaşta hiçbir kural tanımadığını ilan etmiştir.Merak ediyoruz, acaba binlerce kadın ve çocuğu vahşice katletmek; hastaneleri, ambulansları, okulları, aşevlerini, mescitleri, kiliseleri bombalamak; BM çalışanlarını, doktorları, gazetecileri öldürmek; halkı tehcire zorlamak, aç ve susuz bırakmak savaş suçu değilse, savaş suçu nedir? İşgalci çetenin Gazze’yi bir enkaza dönüştürmesine en küçük bir itirazı olmayan ama çıldırmışçasına yürüttüğü katliamlar dolayısıyla İsrail’in imajının zarar görebileceği endişesi taşıyan ABD yönetimi bu tutumuyla sadece Filistin halkına, İslam ümmetine değil, topyekün insanlığa karşı savaş açmıştır.Bu süreçte ABD ordusuyla, maliyesiyle, medyasıyla, şirketleriyle soykırımcı çetenin yanında durmuş, işlediği tüm suçlara ortak olmuştur.