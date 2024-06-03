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Yaşam
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İstanbul'da hayran bırakan manzara

2024-06-03 11:59:09
İstanbul'da hayran bırakan manzara

İstanbul'da hilal, Büyük Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi.

#1
Foto - İstanbul'da hayran bırakan manzara

Büyük Çamlıca Camisi ne zaman yapıldı?

#2
Foto - İstanbul'da hayran bırakan manzara

Çamlıca Camii, Türkiye'nin İstanbul şehrinde yer alan bir camidir.

#3
Foto - İstanbul'da hayran bırakan manzara

Çamlıca, Üsküdar'da yapımına 29 Mart 2013'te başlanan ve 3 Mayıs 2019'da açılışı yapılan cami, cumhuriyet tarihinin en büyük camisidir.

#4
Foto - İstanbul'da hayran bırakan manzara

63 bin kişi kapasiteli ve 6 minareli cami 57 bin 500 metrekarelik alana sahiptir.

#5
Foto - İstanbul'da hayran bırakan manzara

Cami külliyesinde aynı zamanda müze, sanat galerisi, kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi ve 3 bin 500 araçlık otopark bulunmaktadır.

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