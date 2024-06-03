2024-06-03 11:59:09 İstanbul'da hayran bırakan manzara
İstanbul'da hilal, Büyük Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi.
İstanbul'da hilal, Büyük Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi.
Büyük Çamlıca Camisi ne zaman yapıldı?
Çamlıca Camii, Türkiye'nin İstanbul şehrinde yer alan bir camidir.
Çamlıca, Üsküdar'da yapımına 29 Mart 2013'te başlanan ve 3 Mayıs 2019'da açılışı yapılan cami, cumhuriyet tarihinin en büyük camisidir.
63 bin kişi kapasiteli ve 6 minareli cami 57 bin 500 metrekarelik alana sahiptir.
Cami külliyesinde aynı zamanda müze, sanat galerisi, kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi ve 3 bin 500 araçlık otopark bulunmaktadır.
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