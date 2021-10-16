  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
İstanbul'da feci kaza!

2021-10-16 07:29:47
İstanbul'da feci kaza!

Maltepe ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Turgut Özal Bulvarı’ndan Pendik yönünde seyreden Serdar T. idaresindeki 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.

Turgut Özal Bulvarı’ndan Pendik yönünde seyreden Serdar T. idaresindeki 41 VG 482 plakalı hafif ticari araç, kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.

#2
Foto - Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Sürücü Serdar T. ile araçtaki Berkay B, Salih T. ve Yiğit K. sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sürücü Serdar T. ile araçtaki Berkay B, Salih T. ve Yiğit K. sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

#4
Foto - Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola devrilen ağacı kaldırırken, hafif ticari araç da yoldan çekildi.Turgut Özal Bulvarı’nda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola devrilen ağacı kaldırırken, hafif ticari araç da yoldan çekildi.Turgut Özal Bulvarı’nda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

İstanbul'u yöneten İmamoğlu'nun Diyarbakır'da işi ne? Kulisleri sallayan bomba iddia Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Gündem

İstanbul'u yöneten İmamoğlu'nun Diyarbakır'da işi ne? Kulisleri sallayan bomba iddia Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Devlet Bahçeli'nin de desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan iken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ..
Kandilli Rasathanesi resmen uyardı: Su seviyesi yükseliyor! Kıyılar yok olacak
Gündem

Kandilli Rasathanesi resmen uyardı: Su seviyesi yükseliyor! Kıyılar yok olacak

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinin yükseleceği konusunda uya..
Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı
Siyaset

Babacan'a Erdoğan şoku! Partililer anında uzaklaştırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de bir vatandaşın "Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün..
Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı

Fehmi Koru önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı üyelerine 'çatı aday' çağrısında bulunara..
Köprüyü geçtikten sonrasını bir de düşünün... CHP Milli Gazetenin mücadelesini paspas gibi çiğnedi
Siyaset

Köprüyü geçtikten sonrasını bir de düşünün... CHP Milli Gazetenin mücadelesini paspas gibi çiğnedi

CHP, Müslüman Türk aile yapısını parçalayan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini büyük sevinçle karşılayan Saadet Partisi'ni ve "Mücadelem..
Kavgada ikinci perde! Çok sert sözler
Gündem

Kavgada ikinci perde! Çok sert sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gazeteci Nagehan Alçı arasındaki kavgada yeni perdeye geçildi. Alçı bugünkü yazısında Özdağ'a yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay