  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu ‘İslamcılar’ da çok olmaya başladı! Yaa, işte böyle! Aptallık tükenmiyor  

ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşıyor! Bankalardan yeni düzenleme! Rekor seviyede arttı

Milli sporcudan acı haber geldi! Tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamadı

İslam Memiş’ten, altını olanların yüreğine indirecek açıklama: Bugün bitiyor! Şimdiden hazırlanın

Ramazan öncesi dolaplar dolup taşacak. Marketlerin fırsatçılık yaparak fiyatları çıkartması bir yana bu markette fiyatlar düştükçe düşüyor. Kıyma 138 TL, tavuk 89 TL, un ise 31 TL'den raflardaki yerini alıyor. İşte ucuz alışverişin adresi…

Asgari ücretlileri sevindirecek haber verildi! “O tarihte ara zam gelecek”

Basit bir karın ağrısı zannetti, midesinden tam iki kilo kıl çıktı! Sebebi, duyanları şaşkına çevirdi

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

Uzun süredir gözlerden uzak olan Süleyman Soylu sahalara geri döndü! Erdoğan'ın Aydın ziyaretinde dikkat çeken “2009” detayı

Tam 133 yıllık köklü bir geçmişe sahipti! O çınar da devrildi! Ünlü firma, resmen kapandığını açıkladı
Gündem
21
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

2024-03-01 15:21:29
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

Turizm ve ekonominin başlıca kentlerinden İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden göç var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul'da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. İstanbul nüfusuna kayıtlıların sayısı ise 2 milyon. Peki, İstanbul'da en çok hangi memleketli var? İstanbul'da en çok hangi şehirden insan var? İstanbul'a en çok hangi kentlerden göç edildi? İşte, İstanbul'a kayıtlı memleketler... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da yaşayan ancak kütüğü başka ilde olanların sayısı 12 milyonu aştı. 3 kent zirvedeki yerini koruyor. İstanbul'da yaşayanların kayıtlı olduğu ilk 20 il şöyle:

#1
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Ağrılı sayısı 227 bin 688 kişi

#2
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı sayısı 236 bin 157 kişi

#3
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Bitlisli sayısı 244 bin 876 kişi

#4
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Siirtli sayısı 258 bin 4 kişi

#5
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Ardahanlı sayısı 259 bin 472 kişi

#6
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Vanlı sayısı 263 bin 921 kişi

#7
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Mardinli sayısı 263 bin 995 kişi

#8
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Erzincanlı sayısı 300 bin 404 kişi

#9
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Rizeli sayısı 304 bin 722 kişi

#10
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Karslı sayısı 306 bin 869 kişi

#11
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Sinoplu sayısı 365 bin 925 kişi

#12
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Trabzonlu sayısı 411 bin 065 kişi

#13
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Samsunlu sayısı 415 bin 22 kişi

#14
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Malatyalı sayısı 419 bin 224 kişi

#15
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Erzurumlu sayısı 450 bin 286 kişi

#16
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Tokatlı sayısı 478 bin 587 kişi

#17
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı 482 bin 530 kişi

#18
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da ne çok nüfusa sahip olan üçüncü şehir, 515 bin 544 kişi ile Ordu.

#19
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

İstanbul'da 544 bin 60 Kastamonulu yaşarken, Kastamonu'nun nüfusu ise 388 bin 990

#20
Foto - İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

Sivas'ın zirvedeki yeri değişmedi. Listenin ilk sırasında 754 bin 327 kişiyle Sivaslılar yer alıyor. Sivas'ta yaşayanların nüfusu 650 bin 401 olarak açıklanırken, İstanbul'da yaşayan Sivaslıların sayısı ise 754 bin 327. Sivas'ın nüfusu 650 bin 401'le İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az. İstanbul'da yaşayan Sivaslıların sayısının bu kadar fazla olması ise zaman zaman sosyal medyada, dizilerde hatta filmlerde bile sürekli espri konusu oluyor.

Ünlü kozmetik devi iflas etti! 'Veda etmek zorundayız' diyerek bildirdiler
Ekonomi

Ünlü kozmetik devi iflas etti! 'Veda etmek zorundayız' diyerek bildirdiler

Dünyaca ünlü kozmetik devi The Body Shop Danimarka şubesi iflas başvurusunda bulundu.
Skandal ortaklık ayyuka çıktı! Türk askeri bölgeyi abluka altına almaya gidiyor

Skandal ortaklık ayyuka çıktı! Türk askeri bölgeyi abluka altına almaya gidiyor
Almanya batıyor! Tam 20 bin şirket...
Avrupa

Almanya batıyor! Tam 20 bin şirket...

Almanya'da kredi sigortalama şirketi Allianz Trade, yaptığı araştırma sonrası ülkede bu yıl 20 bin 260 firmanın iflas edeceğini öngördü. ..
Samsung’dan bir ilk! Dünya bu teknolojiyi ilk defa görecek
Teknoloji

Samsung’dan bir ilk! Dünya bu teknolojiyi ilk defa görecek

Samsung, sektörün ilk 12 yığınlı HBM3E DRAM'ini geliştirdiğini duyurdu. Yeni bellek, Dünyanın bugüne kadarki en yüksek kapasiteli HBM ürünü ..
Rothschild’in kuzenini Türk paşası Gazze'de öldürmüş!
Dünya

Rothschild’in kuzenini Türk paşası Gazze'de öldürmüş!

Dünyanın en güçlü finans hanedanlarından Rothschild ailesinin lideri Jacob Rothschild, geçen pazartesi 87 yaşında öldü. 300 yıldır ismi hep ..
Ahmet Davutoğlu’ndan “AK Parti” sürprizi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Ahmet Davutoğlu’ndan “AK Parti” sürprizi! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23