İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Herkesin Google'da arattığı liste güncellendi! İşte merak edilen o ilk 20 il

Turizm ve ekonominin başlıca kentlerinden İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden göç var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul'da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. İstanbul nüfusuna kayıtlıların sayısı ise 2 milyon. Peki, İstanbul'da en çok hangi memleketli var? İstanbul'da en çok hangi şehirden insan var? İstanbul'a en çok hangi kentlerden göç edildi? İşte, İstanbul'a kayıtlı memleketler... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da yaşayan ancak kütüğü başka ilde olanların sayısı 12 milyonu aştı. 3 kent zirvedeki yerini koruyor. İstanbul'da yaşayanların kayıtlı olduğu ilk 20 il şöyle: