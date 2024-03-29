2024-03-29 08:59:40 İstanbul’da DEM ile işbirliği için PKK’ya 100 Milyon dolar! İşte tüm ayrıntılar
Ekrem İmamoğlu- DEM Parti- Kandil anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! "100 milyon dolar" detayı 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde kirli pazarlıklar, ittifaklar ve para ilişkileri gündeme oturdu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun DEM ve Kandil ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. 100 milyon dolar gibi bir rakamın aktarıldığı CHP-DEM görüşmelerini kimler yaptı? Süreçte hangi isteklerde bulunuldu? İmamoğlu pazarlıklar sırasında Kürtlere ve DEM Partililere neden küfür etti? İşte skandallar zincirinin detayları...