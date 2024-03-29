İstanbul’da DEM ile işbirliği için PKK’ya 100 Milyon dolar! İşte tüm ayrıntılar

(TAYİP TEMEL) DEM'İ İKNA PARASI! Çünkü o para ve sonrasında verilecek paralar Azad Barış'ın DEM'i ikna etmesi için şahsına verilmiş Avrolar. Bu görüşmeden birkaç gün sonra Azad Barış ve Resul Emrah Şahan 10 Aralık 2023'te bu seferde Caddebostan'da bir araya gelmişler. Bu görüşmenin ardından Azad Barış hem Tayip Temel ile hem de DEM Parti Tunceli vekili ve Örgütlenmeden Sorumlu eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü ile detaylı görüşmeler gerçekleştirmiş. İSTANBUL'DAN KUZEY IRAK'A UZANAN İTTİFAK Yine Azad Barış, DEP'li Orhan Doğan'ın kızı Dicle Doğan Gökçe ile görüşmüş, Dicle Doğan da o gün içinde Brüksel'de yaşayan kimliği belli olmayan 2 farklı kişi ile ve Kuzey Irak'ta bulunduğu düşünülen 1 kişi ile görüşmüş, görüşmeler uygulama üzerinden sesli şekilde yapılmış.