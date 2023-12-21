İstanbul'da binlerce kişi her an ölebilir! Bu kez deprem değil, o iki bölgedeyseniz 1 dakika bile durmayın

Toros, havanın kalitesinin yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi ve mor gibi renklerle ifade edildiğini ve yeşilden kahverengine doğru gittikçe kirliliğin arttığını kaydetti. Özellikle kirli hava konusunda hassasiyeti olan kişilerin bu bilgiler ışığında meteorolojik verileri çok iyi takip etmesi gerektiğini söyleyen Toros, “Yüksek basınç alanı, rüzgarlı hava 1 hafta sürecek olsa birikmeye devam edecek ve bir müddet sonra kırmızı sonrası yani sağlıksızdan sonra, kötü ve tehlikeli aşamalarına geçebilir. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerini çok iyi takip etmek gerekiyor. Yüksek basınç alanları hakimse ve herhangi bir hava kirliliğine karşı risk oluşmuşsa bu gibi durumlarda mümkün mertebe dış ortam faaliyetlerini kısıtlamamız gerekiyor. Sizin hava kalitesine karşı hassasiyetiniz varsa maske onu azaltma yönünde katkı sağlayacaktır. Bize daha temiz hava soluma fırsatı verecektir. Ama benim birinci önerim; ihtiyacınız yoksa hava kirliliğin yoğun olduğu yerlere gitmeyin. Örnek veriyorum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının web sitesine baktınız, belli bölgede hava kirliliği var. O bölgedeki işinizi erteleyebiliyorsanız erteleyin, o bölgeye gitmeyin. Ama illa gitmeniz gerekiyor, sağlık sorununuz da var ise maske o kirli havayı solumanızı bir nebze önleyecektir, daha temiz hava solumanıza yardımcı olacaktır. Tabii orada da solunum konforunuzdan ödün vermeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.