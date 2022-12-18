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Hayat-Aktüel
10
İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

2022-12-18 11:52:03
İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 34,22 olarak ölçüldü.

#1
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl bu dönemde yüzde 48,87 olan kentteki 10 barajın doluluk oranı, 2 hafta önce yüzde 35,19'a, dün ise yüzde 34,22'ye geriledi.

#2
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

868,68 milyon metreküp kapasiteli barajların doluluğu 297,26 milyon metreküp olarak kaydedildi.

#3
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

Bu miktar 10 yıl önce 493,93 milyon metreküpken en yüksek miktar 2018 yılında 600,92 metreküp ölçülmüştü.

#4
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları, Büyükçekmece'de yüzde 39,19, Elmalı'da yüzde 36,65, Ömerli'de 36,62, Sazlıdere'de yüzde 39,51, Terkos'ta yüzde 41,3, Darlık'ta yüzde 29,93, Istrancalar'da yüzde 33,69, Kazandere'de yüzde 10,55, Alibey'de yüzde 21,39 ve Pabuçdere'de yüzde 6,34 kaydedildi.

#5
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

Mevcut su miktarının barajlara göre bugünkü dağılımı ise şöyle:

#6
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

"Ömerli'de yüzde 29, Terkos'ta yüzde 22,5, Büyükçekmece'de yüzde 19,6, Darlık'ta yüzde 10,8, Sazlıdere'de yüzde 11,8, Alibey'de yüzde 2,5, Pabuçdere'de yüzde 1,3, Elmalı'da 1,2, Istrancalar'da 0,7, Kazandere'de yüzde 0,6."

#7
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 767,75 kilogram olarak ölçüldü.

#8
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden son iki haftada verilen su miktarı 2,97 milyon metreküp oldu.

#9
Foto - İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı da yaklaşık 324,55 milyon metreküp olarak hesaplandı.

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