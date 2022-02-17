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İstanbul'a su veren barajlarda doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

2022-02-17 10:13:11
İstanbul'a su veren barajlarda doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Trakya'da İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve 5 ay önce kuruma noktasına gelen barajlarda doluluk oranları yüzde 95'lere ulaştı. İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan, 5 ay önce kuruma noktasına gelen Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, son dönemdeki yağmur ve karlar ile yüzde 95'lere ulaştı. Geçen yıl Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 95,51'e çıkarken, 3,19 olan Pabuçdere Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 95,83'e yükseldi.

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Foto - Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve karlar ile doldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 95,51'e, 3,19 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 95,83'e yükseldi. Pabuçdere Barajı'ndaki toprak üzerinde duran, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da suların içinde kaldı. İstanbul'a su sağlayan Istrancalar Barajı'nın 22,34 olan doluluk oranı 84,63'e çıktı. İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 80,42 olarak ölçüldü. Trakya'daki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajları, bölgedeki yağmur ve karlar ile doldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre, geçen yılın Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 95,51'e, 3,19 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 95,83'e yükseldi. Pabuçdere Barajı'ndaki toprak üzerinde duran, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da suların içinde kaldı. İstanbul'a su sağlayan Istrancalar Barajı'nın 22,34 olan doluluk oranı 84,63'e çıktı. İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 80,42 olarak ölçüldü. Trakya'daki Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarının doluluk oranı ise son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Foto - 'YAĞIŞLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'- Aksicim Mahallesi muhtarı Suat Aydın, İstanbul'un ihtiyacını büyük oranda karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranının son yağışlarla yüzde 95'leri aştığını söyleyerek,

'YAĞIŞLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ'- Aksicim Mahallesi muhtarı Suat Aydın, İstanbul'un ihtiyacını büyük oranda karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranının son yağışlarla yüzde 95'leri aştığını söyleyerek, "Maalesef yaşanan kuraklıklar nedeniyle bölgemizde bulunan her iki barajda kuraklıkları hep birlikte gördük ancak bu son yağışlar bizlerin yüzünü güldürdü. Bölge halkı olarak çok mutlu olduk. Karların da erimesiyle birlikte doluluk daha da arttı. Sevinçliyiz" dedi.

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Foto - Mahalleliden Bilal Bayraktar, barajlardaki su seviyesinin önemli derecede yükseldiğini belirterek,

Mahalleliden Bilal Bayraktar, barajlardaki su seviyesinin önemli derecede yükseldiğini belirterek, "Bu seneki yağışlara bağlı olarak su seviyesi derelerde de yükseldi. Bizi de bu çok mutlu etti. Yöre halkı olarak barajların dolu olması, derelerin güldür güldür akması bu yıl için bizleri son derece mutlu ediyor. Böylece İstanbul'un su sorunu da ortadan kalmış durumda. İnşallah bundan sonra hep böyle barajlar dolu olur" diye konuştu.

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