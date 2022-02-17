İstanbul'a su veren barajlarda doluluk oranı yüzde 95'e çıktı

Mahalleliden Bilal Bayraktar, barajlardaki su seviyesinin önemli derecede yükseldiğini belirterek, "Bu seneki yağışlara bağlı olarak su seviyesi derelerde de yükseldi. Bizi de bu çok mutlu etti. Yöre halkı olarak barajların dolu olması, derelerin güldür güldür akması bu yıl için bizleri son derece mutlu ediyor. Böylece İstanbul'un su sorunu da ortadan kalmış durumda. İnşallah bundan sonra hep böyle barajlar dolu olur" diye konuştu.