2022-02-17 10:13:11 İstanbul'a su veren barajlarda doluluk oranı yüzde 95'e çıktı
Trakya'da İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve 5 ay önce kuruma noktasına gelen barajlarda doluluk oranları yüzde 95'lere ulaştı. İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan, 5 ay önce kuruma noktasına gelen Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, son dönemdeki yağmur ve karlar ile yüzde 95'lere ulaştı. Geçen yıl Ekim ayında yüzde 8,02'ye düşen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 95,51'e çıkarken, 3,19 olan Pabuçdere Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 95,83'e yükseldi.