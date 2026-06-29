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Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

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Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

Bu akşam gerçekleşen Tam Ay tutulması, gökyüzünde kızıl tonlarıyla dikkat çekti. 'Kanlı Ay' olarak bilinen bu olay görsel şölen yaşattı.

#1
Foto - Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

Gökyüzü, Tam Ay tutulmasıyla yılın en dikkat çekici doğa olaylarından birine sahne oldu. Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, tutulma sırasında kararmak yerine kızıl ve turuncu tonlara büründü.

#2
Foto - Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

Ortaya çıkan görüntü, farklı noktalardan gökyüzünü izleyenlerin ilgisini çekti.

#3
Foto - Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

Ay neden kırmızı görünüyor? Tam Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda sıralanmasıyla meydana geliyor. Bu sırada Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına giriyor ve Ay tamamen gölgede kalıyor.

#4
Foto - Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

Ancak Ay bütünüyle karanlığa gömülmüyor. Güneş ışınlarının bir bölümü Dünya atmosferinden geçerek Ay’ın yüzeyine ulaşıyor.

#5
Foto - Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

Atmosfer, kısa dalga boylu mavi ışığı dağıtırken kırmızı ve turuncu tonları Ay’a yansıtıyor.

#6
Foto - Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

Tutulma anında Ay’ın bakır, kızıl ve turuncu tonlarda görünmesi nedeniyle bu gök olayı halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor.

#7
Foto - Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi

Ay’ın rengi, atmosferdeki toz, bulutluluk ve ışığın kırılma biçimine göre farklı tonlarda izlenebiliyor. Gökyüzünde oluşan kızıl görüntü, tutulmaları yalnızca bilimsel açıdan değil, görsel yönüyle de en çok takip edilen astronomik olaylardan biri haline getiriyor.

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