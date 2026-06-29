Gökyüzünde kızıl gece! Kanlı Ay izleyenleri büyüledi
Bu akşam gerçekleşen Tam Ay tutulması, gökyüzünde kızıl tonlarıyla dikkat çekti. 'Kanlı Ay' olarak bilinen bu olay görsel şölen yaşattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu akşam gerçekleşen Tam Ay tutulması, gökyüzünde kızıl tonlarıyla dikkat çekti. 'Kanlı Ay' olarak bilinen bu olay görsel şölen yaşattı.
Gökyüzü, Tam Ay tutulmasıyla yılın en dikkat çekici doğa olaylarından birine sahne oldu. Dünya’nın gölgesine tamamen giren Ay, tutulma sırasında kararmak yerine kızıl ve turuncu tonlara büründü.
Ortaya çıkan görüntü, farklı noktalardan gökyüzünü izleyenlerin ilgisini çekti.
Ay neden kırmızı görünüyor? Tam Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda sıralanmasıyla meydana geliyor. Bu sırada Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına giriyor ve Ay tamamen gölgede kalıyor.
Ancak Ay bütünüyle karanlığa gömülmüyor. Güneş ışınlarının bir bölümü Dünya atmosferinden geçerek Ay’ın yüzeyine ulaşıyor.
Atmosfer, kısa dalga boylu mavi ışığı dağıtırken kırmızı ve turuncu tonları Ay’a yansıtıyor.
Tutulma anında Ay’ın bakır, kızıl ve turuncu tonlarda görünmesi nedeniyle bu gök olayı halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor.
Ay’ın rengi, atmosferdeki toz, bulutluluk ve ışığın kırılma biçimine göre farklı tonlarda izlenebiliyor. Gökyüzünde oluşan kızıl görüntü, tutulmaları yalnızca bilimsel açıdan değil, görsel yönüyle de en çok takip edilen astronomik olaylardan biri haline getiriyor.
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