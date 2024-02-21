  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’yi ayağa kaldıracak gelişme! Meğer son anda önlenmiş! Gerçekten çok ucuz atlatmışız

Ahmet Hakan kafayı ona taktı: Hiç tınmadı! Zerre takmadı! “Yetti artık” noktasının iki bin kilometre yakınına bile yanaşmadı

Adıyaman’da yamaçta yürürken gördü, hemen telefona sarıldı! Eşi benzeri yok! Gören hayrete düşüyor

Türkiye’de yemeyen neredeyse yoktu! Nestle ile ilgili şok gelişme! Duyan şaşkına döndü

MHP’den, yerel seçimler için şaşkına çeviren karar! Bütün partiler yaptı, bir tek onlar yapmadı

Arda hayranları bu kez çılgına dönecek! İspanyollar şaşırmaya devam ediyor: Paylaşımları diyerek duyurdular…

Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece: Hakan'lı Inter kazandı, Kupa hayranları çılgına dönecek: Luuk de Jong tarihe geçti:

İstanbul’a bereket yağdı! Barajlarda son durum bir yılda yüzde 118 arttı

Yapım şirketi Pana Film'den Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması! Vadi hayranları bu kez çılgına dönecek
Yaşam
5
İstanbul’a bereket yağdı! Barajlarda son durum bir yılda yüzde 118 arttı

2024-02-21 12:57:51
İstanbul’a bereket yağdı! Barajlarda son durum bir yılda yüzde 118 arttı

İstanbul’da geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 34,92 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 76,25'e yükseldi.

#1
Foto - İstanbul’a bereket yağdı! Barajlarda son durum bir yılda yüzde 118 arttı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artış göstererek, yüzde 76,25 seviyesine yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 34,92 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 76,25 olarak ölçüldü. Buna göre, barajlardaki doluluk geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttı. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 76,68, Terkos'ta yüzde 71,57, Sazlıdere'de yüzde 55,29, Alibey'de yüzde 75,32, Büyükçekmece'de yüzde 73,08, Ömerli'de yüzde 88,59, Darlık'ta yüzde 90,23, Elmalı'da yüzde 89,21, Pabuçdere'de yüzde 56,8 ve Kazandere'de yüzde 60,68 olarak ölçüldü. Kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 662 milyon 4 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

#2
Foto - İstanbul’a bereket yağdı! Barajlarda son durum bir yılda yüzde 118 arttı

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,79, 2017'de yüzde 86,81, 2018'de yüzde 79,91, 2019'da yüzde 91,46, 2020'de yüzde 62,18, 2021'de yüzde 50,56, 2022'de yüzde 80,37, 2023'te yüzde 34,92 iken, bugünkü oran yüzde 76,25 olarak kayıtlara geçti. Alibey Barajı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 11,69 olan doluluk oranı, bugün 75,32'ye yükseldi. Artış, yüzde 544 olarak gerçekleşti. Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl yüzde 32,79 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 123 yükselişle yüzde 73,08 olarak kayıtlara geçti. Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 38,56 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 90,23 oldu. Darlık'ta doluluk, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 arttı. Elmalı Barajı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 36,58 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 144 yükselişle yüzde 89,21 olarak kaydedildi. Istrancalar'da geçen yıl yüzde 42,81 olan doluluk oranı, bugün yüzde 76,68 olarak kaydedildi. Barajdaki doluluk geçen yıla göre yüzde 79'a yükseldi.

#3
Foto - İstanbul’a bereket yağdı! Barajlarda son durum bir yılda yüzde 118 arttı

Kazandere Barajı'nda 21 Şubat 2023'te yüzde 3,62 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 1576 artışla 60,68 olarak kayıtlara geçti. Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 88,59 olurken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 48,79 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla göre artış yüzde 82 oldu. Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 6,77 iken, bugün yüzde 739 artışla yüzde 56,8'e yükseldi. Sazlıdere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 33,93 olan doluluk, bugün yüzde 55,29 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre barajdaki artış yüzde 63 oldu. Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,57 oldu. Geçen yılın aynı dönemindeki oran yüzde 32,87 olurken, artış yüzde 118 olarak gerçekleşti.

#4
Foto - İstanbul’a bereket yağdı! Barajlarda son durum bir yılda yüzde 118 arttı

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl büyük kuraklık yaşandığını, bu durumun bir dönem İstanbul'daki barajları kuruma noktasına getirdiğini söyledi. Eylülden itibaren yağışların artmasıyla barajların yeniden dolmaya başladığını belirten Özdemir, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranındaki artışın İstanbul halkı için sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Özdemir, barajlarda su doluluk oranı artsa da bunun yeterli olmadığını vurgulayarak, "İstanbul'un nüfusu yüksek. Barajlar tam dolu olsa bile yetme ihtimali yok. Onun için vatandaşlarımızın dikkat etmesi, daha çok tasarruf yapılması gerekiyor. Suyu daha fazla biriktirmemiz, gökyüzünden düşen her damlayı tekrar kazanmamız lazım." diye konuştu. İstanbul'a su sağlayan barajların her birinin doluluk seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu aktaran Özdemir, mayısa kadar yaşanacak yağışlarla barajlardaki su seviyesinin daha da yükseleceğini sözlerine ekledi. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise barajlarda doluluk oranının artmasının önemli olduğunu belirtti. Barajlardaki doluluğun yüzde 77 seviyesine yaklaştığını vurgulayan Toros, "Her ne kadar barajların doluluk oranı sevindirici olsa bile su kaynağımızı verimli kullanmak zorundayız. Başta yağmur hasadı olmak üzere su kaynaklarımızı daha verimli kullanma konusunda farkındalık, duyarlılık çalışmaları yanında yeni ürünler geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

BBP'den Fatih Erbakan'a Özür çağrısı
Siyaset

BBP'den Fatih Erbakan'a Özür çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP), gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta BBP ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Yeniden Refah Partisi Gene..
Erdoğan, İmamoğlu ve Soyer işte orada bir araya geldiler
Sosyal Medya

Erdoğan, İmamoğlu ve Soyer işte orada bir araya geldiler

İzmir'de kaydedilen bir apartman zili sosyal medyanın ilgisini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başka..
Gürsel Tekin'den canlı yayında CHP itirafı!
Siyaset

Gürsel Tekin'den canlı yayında CHP itirafı!

CHP'den istifasını duyuran Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında partisine ilişkin önemli itiraflarda bulundu.
21 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Şubat 2024) sunuyoruz...

Rusya'dan Türkiye'ye Milli Muharip Uçak Kaan için gündemi altüst edecek teklif

Rusya'dan Türkiye'ye Milli Muharip Uçak Kaan için gündemi altüst edecek teklif
Putin, Kuzey Kore lideri Kim’e araba hediye etti
Dünya

Putin, Kuzey Kore lideri Kim’e araba hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a Rusya'da üretilen bir araba hediye ettiği açıklandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23