İstanbul’a bereket yağdı! Barajlarda son durum bir yılda yüzde 118 arttı

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,79, 2017'de yüzde 86,81, 2018'de yüzde 79,91, 2019'da yüzde 91,46, 2020'de yüzde 62,18, 2021'de yüzde 50,56, 2022'de yüzde 80,37, 2023'te yüzde 34,92 iken, bugünkü oran yüzde 76,25 olarak kayıtlara geçti. Alibey Barajı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 11,69 olan doluluk oranı, bugün 75,32'ye yükseldi. Artış, yüzde 544 olarak gerçekleşti. Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl yüzde 32,79 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 123 yükselişle yüzde 73,08 olarak kayıtlara geçti. Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 38,56 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 90,23 oldu. Darlık'ta doluluk, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 arttı. Elmalı Barajı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 36,58 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 144 yükselişle yüzde 89,21 olarak kaydedildi. Istrancalar'da geçen yıl yüzde 42,81 olan doluluk oranı, bugün yüzde 76,68 olarak kaydedildi. Barajdaki doluluk geçen yıla göre yüzde 79'a yükseldi.