İstanbul Valiliğinden soğuk hava uyarısı: Yarından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek
İstanbul Valiliği, mega kentte yaşayan milyonlarca vatandaşa önemli bir uyarıda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Valiliği, mega kentte yaşayan milyonlarca vatandaşa önemli bir uyarıda bulundu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede azalmasının beklendiği belirtildi.
MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLE 8 DERECE ALTINDA SEYREDECEK - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 8 derece altında seyretmesinin beklendiği aktarılan paylaşımda, çarşamba günü sabah saatlerinde, şehrin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı tahmin edildiği bildirildi.
Paylaşımda, perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği kaydedilerek, "İstanbul'da 24-26 Kasım tarihleri arasında beklenen hava sıcaklıkları, 24 Kasım Salı en düşük 6 en yüksek 9 derece, 25 Kasım Çarşamba en düşük 0 en yüksek 9 derece, 26 Kasım Perşembe en düşük 1 en yüksek 13 derece." ifadelerine yer verildi.
Vatandaşların ve ilgililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporları ve meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri istenen paylaşımda, ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
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