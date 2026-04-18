İstanbul Tabip Odası seçime gidiyor: DKG doktorlara baskı kuruyor

TARTIŞMALI İSİMLER LİSTEDE DKG’nin yönetim kurulu adayları arasında yer alan bazı isimler, kamuoyunda tartışma yarattı. Bu isimlerden Dr. Benan Koyuncu’nun geçmişte “terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı” olduğu değerlendirmesiyle kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin süreç yeniden gündeme geldi. Koyuncu’nun güvenlik soruşturması ve sonrasında yaşanan hukuki süreçler de seçim öncesinde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Aynı listede yer alan Dr. Fikret Aydın da kamuoyunda tartışılan diğer isimlerden biri oldu. LİSTELERDE FİNCANCI GÖLGESİ Seçim sürecinde öne çıkan bir diğer başlık ise Türk Tabipleri Birliği’nin eski Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile DKG arasındaki ideolojik yakınlık oldu. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) eski Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, 20 Ekim 2022’de PKK yayın organı olduğu değerlendirilen “Medya Haber” isimli mecraya konuşarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığını ileri sürmüştü.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fincancı hakkında “PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar” gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi uyarınca “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan soruşturma başlatmıştı. Yargılama sürecinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı hakkında “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de istinaf incelemesi sonucunda bu kararı onamıştı. Hukuki süreçler bitmedi. Milli Savunma Bakanlığı’nın şikayeti üzerine açılan manevi tazminat davasında ise mahkeme, Fincancı’nın 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.