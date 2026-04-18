İstanbul Tabip Odası seçime gidiyor: DKG doktorlara baskı kuruyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Tabip Odası seçime gidiyor: DKG doktorlara baskı kuruyor

Terör örgütü PKK/PYD'yi savunmayı marifet sayan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası'nda yapılacak seçim için Şebnem Korur Fincancı'nın etkisi olduğu iddia ediliyor...

Foto - İstanbul Tabip Odası seçime gidiyor: DKG doktorlara baskı kuruyor

Zeytin Dalı Harekatı'nı ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek terör örgütü PKK/PYD'yi savunan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası'nda, bugün gerçekleştirilecek seçimler öncesinde yaşanan büyük skandal ortaya çıktı. Yaklaşık 34 yıldır yönetimi elinde bulunduran Demokratik Katılım Grubu (DKG) başta olmak üzere dört farklı listenin yarışacağı seçimler öncesi, aday listeleri ve geçmişe ilişkin tartışmalar gündemin merkezine oturdu. Demokratik Katılım Grubu çatısı altında doktorlara baskı yapan marjinal çizginin listesindeki Dr. Benan Koyuncu ile Dr. Fikret Aydın’ın geçmişte KCK/PKK bağlantısı gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Foto - İstanbul Tabip Odası seçime gidiyor: DKG doktorlara baskı kuruyor

TARTIŞMALI İSİMLER LİSTEDE DKG’nin yönetim kurulu adayları arasında yer alan bazı isimler, kamuoyunda tartışma yarattı. Bu isimlerden Dr. Benan Koyuncu’nun geçmişte “terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı” olduğu değerlendirmesiyle kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin süreç yeniden gündeme geldi. Koyuncu’nun güvenlik soruşturması ve sonrasında yaşanan hukuki süreçler de seçim öncesinde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Aynı listede yer alan Dr. Fikret Aydın da kamuoyunda tartışılan diğer isimlerden biri oldu. LİSTELERDE FİNCANCI GÖLGESİ Seçim sürecinde öne çıkan bir diğer başlık ise Türk Tabipleri Birliği’nin eski Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile DKG arasındaki ideolojik yakınlık oldu. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) eski Merkez Konseyi Başkanı Fincancı, 20 Ekim 2022’de PKK yayın organı olduğu değerlendirilen “Medya Haber” isimli mecraya konuşarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığını ileri sürmüştü.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fincancı hakkında “PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar” gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi uyarınca “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan soruşturma başlatmıştı. Yargılama sürecinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı hakkında “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de istinaf incelemesi sonucunda bu kararı onamıştı. Hukuki süreçler bitmedi. Milli Savunma Bakanlığı’nın şikayeti üzerine açılan manevi tazminat davasında ise mahkeme, Fincancı’nın 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Foto - İstanbul Tabip Odası seçime gidiyor: DKG doktorlara baskı kuruyor

PKK’YA MEŞRUİYET KAZANDIRMAYA ÇALIŞTILAR DKG’nin söylemi ilk bakışta “laiklik”, “demokrasi” ve “meslek hakları” ekseninde şekillenmiş görünse de grubun somut pratikleri bu retoriğin çok ötesine geçiyor. Savcılığın iddianamesinde, Fincancı’nın hekimlik kimliğini ve TTB Başkanlığı sıfatını kullanarak PKK’nın illegal faaliyetlerine meşruiyet kazandırmaya çalıştığı vurgulanmıştı. Meseleyi sıradan bir siyasi görüş ayrılığından ayıran tam da bu nokta: TTB üst yönetimini onlarca yıl elinde tutan bu çizgi, mesleki platformları PKK/KCK’nın ulusal ve uluslararası kamuoyundaki propaganda kanalına dönüştürmüş; Türk ordusunu PKK’nın yayın organlarında itham etmekten çekinmemişti. SEÇİMLER YARIN YAPILACAK İstanbul Tabip Odası’nın olağan genel kurulu ve seçimleri, bugün Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Saat 09.00 ile 17.00 arasında oy kullanacak olan binlerce hekim, odanın yeni yönetimini belirleyecek. Diğer yandan kamuoyu duyarlı hekimlerin sandığa giderek PKK ve CHP’nin arka bahçesi konumunda olan İstanbul Tabip Odası'nda söz sahibi olmasını bekliyor.

Yorumlar

Cemil meriç

Ne kadar oda varsa kayyum atanmalı bu geri kalmış faşişt zihniyet, e

Adil

Orası kaparılmadımı daha
