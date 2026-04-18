ABD'li yetkililer uyardı: Eski tahıl ticareti yerine Çin’in yeni tahıl politikası hazır! Çin, oraya yolluyor

ABD-Çin tahıl ve soya ticaretinin yeniden başlamasına rağmen Çin, gelecekteki ticaret anlaşmazlıklarına karşı riskini azaltmak için çeşitlendirme stratejisini sürdürmeye devam ediyor. COFCO’nun Çin’e giden Arjantin mısırı yükü, Santa Fe’deki Timbúes liman terminalinde yüklenen 34.000 tonluk bir sevkiyattan oluştu. Bloomberg’e göre bu, 2011’den bu yana Çin’e yapılan ilk büyük ölçekli dökme yük sevkiyatı oldu. Bu gelişme, Çin’in 2024 yılında uzun süren sağlık müzakerelerinin ardından Arjantin mısırını ithalat için resmen onaylamasının ardından geldi. Ancak zayıf hasatlar ile lojistik ve ekonomik engeller, ticaretin hayata geçmesini geciktirmişti. 2025-2026 sezonunda rekor hasat elde edilmesi ve ihracat vergilerinde önemli bir düşüş yaşanmasıyla Arjantin nihayet bu yıl Çin’e mısır ihracatını başlatabilecek konuma geldi. Çin’in daha fazla çeşitlendirme arayışı doğrultusunda bu ticaretin önümüzdeki yıllarda büyümesi bekleniyor. Arjantin’den mısır alımlarının yeniden başlaması, Çin’in gıda arzını güvence altına alma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Gıda güvenliği, ülkenin tarımsal üretimde daha fazla kendi kendine yeterliliğe ulaşma çabaları doğrultusunda politika gündeminde giderek daha önemli bir yer tutuyor. Çin geçen yıl 715 milyon tonla rekor tahıl hasadı gerçekleştirdi ve yeni beş yıllık planı, 2030’a kadar buna 50 milyon ton daha eklemeyi hedefliyor. Ancak özellikle soya fasulyesinde süregelen ithalat bağımlılığı göz önüne alındığında, tam anlamıyla kendi kendine yeterlilik henüz mümkün görünmüyor. Bununla birlikte, ABD yerine Güney Amerikalı ihracatçılara yönelmek, daha güvenli ve çeşitlendirilmiş bir gıda arzı açısından önemli bir adım teşkil ediyor. Arjantin mısırının sembolik alımı, jeopolitik açıdan dikkat çekici bir döneme denk geliyor. Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar, küresel gübre ticaretini ciddi şekilde etkiledi. Dünya denizyolu gübre ticaretinin yaklaşık ’sinin Basra Körfezi’nden çıkması nedeniyle boğazın kapanması, arz sıkıntılarına ve hızla artan gübre fiyatlarına yol açtı. Bu durum, kuzey yarımkürede çiftçilerin yeni ekim sezonuna hazırlandığı kritik bir dönemde ortaya çıkıyor. Gübre arzındaki azalma, önümüzdeki büyüme sezonunda daha düşük hasatlara neden olabilir; bu da küresel ölçekte daha düşük tahıl arzı ve daha yüksek gıda fiyatları anlamına geliyor. Bu çerçevede, Arjantin mısır ithalatının yeniden başlaması, olası arz belirsizlikleri öncesinde stratejik stoklama amacı da taşıyor. Çin gıda güvenliğini ve tedarik çeşitliliğini önceliklendirmeye devam ettikçe, daha önce daha küçük olan ihracatçı ülkelerle ticaretini artırması bekleniyor. Arjantin’den Çin’e deniz yolculuğu, ABD’den Çin’e olan rotaya kıyasla yaklaşık ,3 daha uzun. Bu nedenle gelişen Arjantin ticareti, ton-mil talebi açısından olumlu bir gelişme olabilir. Ayrıca, olası bir arz sıkıntısı öncesinde ülkelerin hızla tahıl sevkiyatına yönelmesi, Upriver bölgesinde liman yoğunluğuna yol açarak gemi verimsizliklerini artırabilir. Bu bağlamda Çin-Arjantin ticareti, özellikle küçük ve orta ölçekli kuru yük segmentleri için navlun piyasası açısından olumlu görünüyor. Ancak uzun vadede gübre krizinin etkileri tedarik zincirine yansıdıkça tahıl ticareti hacimlerinin düşmesi muhtemel. Son olarak, Çin’in artan yerli üretimiyle daha kendi kendine yeterli hale gelmesi, uzun vadede ithalat talebini azaltarak piyasa için risk oluşturabilir.