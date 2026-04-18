Türkiye ciddi şekilde istiyordu: 6. nesil geleceğin savaş uçağı projesi ellerinde patladı

Fransa'nın sadece kendi ihtiyaçlarına uygun bir uçak üretiminden yana olduğunu, bunun ise Almanya'nın ihtiyacını karşılamadığını aktaran Merz, "Bizim ihtiyacımız olan bu değil. Ve bu yüzden bu siyasi bir anlaşmazlık değil, gereksinim profili kaynaklı bir sorunumuz var. Bunu çözemiyorsak projeyi sürdüremeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Türkçesi "Geleceğin Muharebe Hava Sistemi" olan FCAS, Avrupa'nın en önemli 6. nesil savaş uçağı projesi olarak lanse edilmişti. Üretilecek jetlerin, 2040 yılından itibaren Rafale ve Eurofighter savaş uçaklarının yerini almaya başlayacağı açıklanmıştı.