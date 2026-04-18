Başakşehir'de büyük coşku: 75 hafız törenle icazetlerini aldı...

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de yaptığı konuşmada pek çok sahnede bulunduğunu ancak bu kadar onur ve gurur duyduğu bir sahnede hiç bulunmadığını söyledi. Çocuklarını Kur’an ve sünnet yoluna adayan anne babalara teşekkür eden Süslü, “Selam olsun evlatlarını bu kutlu yolun yolcusu yapan anne babalara. Selam olsun çocuklarımızı Kur’an’ın boyasıyla ilmek ilmek işleyen öğretmenlere. Hazreti Hatice’nin sadakati, Hazreti Ayşe’nin ilmi ve Hazreti Fatıma’nın ahlakıyla ahlaklanan gençlerimize selam olsun. Annelerinin duası olan babalarının gururu olan evlatlarımızı tebrik ediyorum, karşılarında hürmetle eğiliyorum, Allah yolumuzu bahtımızı açık eylesin” diye konuştu.