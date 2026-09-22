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ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

Dünyanın en çok petrol, doğal gaz ve kömür üreten ülkeleri açıklandı. Zirvedeki ülke ABD'yi ikiye katladı.

#1
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VERİYOR! Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen yıl artarken petrol, doğal gaz ve kömür küresel ekonominin en önemli yakıt kaynakları arasında yer almaya devam ediyor. Sanayiden ulaşıma kadar pek çok alanın temelini oluşturan bu kaynaklar, enerji piyasalarının seyrinde de belirleyici rol oynuyor.

#2
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

ABD'Yİ İKİYE KATLADI! Küresel enerji üretiminde petrol, doğal gaz ve kömürün ağırlığı dikkat çekerken, bu kaynakların üretim kapasitesi ülkelerin enerji denklemindeki konumunu da etkiliyor.

#3
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

İŞTE DÜNYA GENELİNDE MUHTEŞEM ÜÇLÜYE EN ÇOK SAHİP OLAN ÜLKELER!

#4
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

20) NİJERYA

#5
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

19) MEKSİKA

#6
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

18) CEZAYİR

#7
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

17) KUVEYT

#8
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

16) NORVEÇ

#9
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

15) BREZİLYA

#10
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

14) KATAR

#11
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

13) KAZAKİSTAN

#12
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

12) IRAK

#13
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

11) BAE

#14
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

10) GÜNEY AFRİKA

#15
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

9) İRAN

#16
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

8) KANADA

#17
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

7) SUUDİ ARABİSTAN

#18
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

6) AVUSTRALYA

#19
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

5) ENDONEZYA

#20
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

4) HİNDİSTAN

#21
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

3) RUSYA

#22
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

2) ABD

#23
Foto - ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

1) ÇİN/ derleyen: haber7

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