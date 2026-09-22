ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!
Dünyanın en çok petrol, doğal gaz ve kömür üreten ülkeleri açıklandı. Zirvedeki ülke ABD'yi ikiye katladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en çok petrol, doğal gaz ve kömür üreten ülkeleri açıklandı. Zirvedeki ülke ABD'yi ikiye katladı.
DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VERİYOR! Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen yıl artarken petrol, doğal gaz ve kömür küresel ekonominin en önemli yakıt kaynakları arasında yer almaya devam ediyor. Sanayiden ulaşıma kadar pek çok alanın temelini oluşturan bu kaynaklar, enerji piyasalarının seyrinde de belirleyici rol oynuyor.
ABD'Yİ İKİYE KATLADI! Küresel enerji üretiminde petrol, doğal gaz ve kömürün ağırlığı dikkat çekerken, bu kaynakların üretim kapasitesi ülkelerin enerji denklemindeki konumunu da etkiliyor.
İŞTE DÜNYA GENELİNDE MUHTEŞEM ÜÇLÜYE EN ÇOK SAHİP OLAN ÜLKELER!
20) NİJERYA
19) MEKSİKA
18) CEZAYİR
17) KUVEYT
16) NORVEÇ
15) BREZİLYA
14) KATAR
13) KAZAKİSTAN
12) IRAK
11) BAE
10) GÜNEY AFRİKA
9) İRAN
8) KANADA
7) SUUDİ ARABİSTAN
6) AVUSTRALYA
5) ENDONEZYA
4) HİNDİSTAN
3) RUSYA
2) ABD
1) ÇİN/ derleyen: haber7
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