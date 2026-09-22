ABD'nin pabucunu dama attı: Dünyanın en büyük gücünü üretenler belli oldu!

DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VERİYOR! Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen yıl artarken petrol, doğal gaz ve kömür küresel ekonominin en önemli yakıt kaynakları arasında yer almaya devam ediyor. Sanayiden ulaşıma kadar pek çok alanın temelini oluşturan bu kaynaklar, enerji piyasalarının seyrinde de belirleyici rol oynuyor.