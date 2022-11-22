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İstanbul için alarm verildi!

2022-11-22 10:14:33
İstanbul için alarm verildi!

İstanbul'da Meteoroloji'den kritik hava durumu alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle İstanbul için tarafından yapılan son hava tahmin raporlarına göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Giresun çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

#1
Foto - İstanbul için alarm verildi!

Yağışların Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#2
Foto - İstanbul için alarm verildi!

Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#3
Foto - İstanbul için alarm verildi!

Meteoroloji uzmanları İstanbul hava durumu için yaptığı değerlenlendirmede "Bugün İstanbul'da çok kuvvetli yağmur gök gürültülü olarak öğlene kadar devam edecek. Antalya'nın doğusu ve İç Anadolu'nun güneyinde yağış kuvvetli. Rüzgar batıda gündüz etkisini azaltıyor, akşam Ege ve Marmara'nın batısında tekrar kuvvetleniyor. Sıcaklıklar 4-5 derece azalacak" ifadelerini kullandılar.

#4
Foto - İstanbul için alarm verildi!

apılan tahminlere göre yağış bugün öğleden sonra çekiliyor. Yarın öğlen saatlerinde batıdan tekrar giriş yapacak ve hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak. Yarın ve perşembe günü yağışlar Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde su baskınları yapacak şiddette. Akdeniz'de deniz üzerinde hortum olası...

#5
Foto - İstanbul için alarm verildi!

Hafta sonu sıcaklık genelde 1-2 derece daha düşecek. Doğu bölgelerde bu düşüş daha fazla olur. Hafta sonu doğuda kar yağışı görülür. Sıcaklık İstanbul'da bugün 15 derece, çarşamba 18 derece, hafta sonu 13 derece. Yağış 3-4 gün yağmur olarak var.

#6
Foto - İstanbul için alarm verildi!

Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokak'ta araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı. Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.

#7
Foto - İstanbul için alarm verildi!

Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı. Sadece ayaklarının ıslandığını anlatan Mustafa Cin, çekicinin üzerindeki otomobilinden inmedi. Cin, çekicideki otomobille sokaktan ayrıldı. Mustafa Cin, "Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin" dedi. Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

#8
Foto - İstanbul için alarm verildi!

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

#9
Foto - İstanbul için alarm verildi!

Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.

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