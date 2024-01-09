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Ekonomi
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İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

2024-01-09 22:18:39
İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

Avrupa'da liderliği elinden bırakmayan İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ilk ayında da zirveyi terk etmedi.

#1
Foto - İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın, yeni yılın ilk haftası verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 329 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

#2
Foto - İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

EUROCONTROL, 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayımlandı.

#3
Foto - İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

#4
Foto - İstanbul Havalimanı 2024'e zirvede başladı

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 248 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ile bin 230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

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