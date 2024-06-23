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Türkiye
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İstanbul D-100'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

2024-06-23 07:48:42
İstanbul D-100'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Kartal, D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - İstanbul D-100'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kartal, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen 3 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

#2
Foto - İstanbul D-100'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

#3
Foto - İstanbul D-100'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan otomobilde bulunan Mustafa Kılıç, " Ticariye çarptı ondan sonra bize vurdu, bizi bariyere attı, biz sıkıştık. Bizi betona vurduktan sonra bariyeri alarak getirdi. Biz üç kişiydik. Benim yeğenimin hanımı yaralandı, bizde bir şey yok. 6 yaralı var adamın çocuklarından ikisi de yaralıydı" dedi.

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