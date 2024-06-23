İstanbul D-100'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan otomobilde bulunan Mustafa Kılıç, " Ticariye çarptı ondan sonra bize vurdu, bizi bariyere attı, biz sıkıştık. Bizi betona vurduktan sonra bariyeri alarak getirdi. Biz üç kişiydik. Benim yeğenimin hanımı yaralandı, bizde bir şey yok. 6 yaralı var adamın çocuklarından ikisi de yaralıydı" dedi.