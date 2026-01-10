İstanbul beyaza bürünüyor! Kar fırtınası kapıda, Meteoroloji’den İstanbul’a dondurucu uyarı
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen Sibirya soğuklarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen son dakika uyarılarına göre; bugün etkili olan lodos ve sağanak yağış, Pazar gününden itibaren yerini dondurucu soğuklara bırakacak. 12 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul’da şiddetli kar yağışının kenti tamamen beyaza bürümesi bekleniyor. Uzmanlar, Pazartesi günü için kar kalınlığının 10-20 santimetreye kadar ulaşabileceği konusunda vatandaşı uyarırken; fırtına, buzlanma ve don olaylarına karşı "evden çalışın" çağrısı yapıldı. Megakentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek kış değerlerine gerileyeceği bu kritik süreçte, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı teyakkuz hali ilan edildi.