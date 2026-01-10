  • İSTANBUL
İstanbul beyaza bürünüyor! Kar fırtınası kapıda, Meteoroloji’den İstanbul’a dondurucu uyarı
İstanbul beyaza bürünüyor! Kar fırtınası kapıda, Meteoroloji’den İstanbul’a dondurucu uyarı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen Sibirya soğuklarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen son dakika uyarılarına göre; bugün etkili olan lodos ve sağanak yağış, Pazar gününden itibaren yerini dondurucu soğuklara bırakacak. 12 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul’da şiddetli kar yağışının kenti tamamen beyaza bürümesi bekleniyor. Uzmanlar, Pazartesi günü için kar kalınlığının 10-20 santimetreye kadar ulaşabileceği konusunda vatandaşı uyarırken; fırtına, buzlanma ve don olaylarına karşı "evden çalışın" çağrısı yapıldı. Megakentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek kış değerlerine gerileyeceği bu kritik süreçte, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı teyakkuz hali ilan edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR GELİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA'NIN GÜNEYİ İLE KIYI EGE'DE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BATI BÖLGELERDE FIRTINAYA DİKKAT! Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR! Marmara'da rüzgarın, yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Ege'de rüzgarın, yarın (10.01.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın (11.01.2026) Pazar günü ilk saatlerde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

