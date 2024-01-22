2024-01-22 16:07:23 İstanbul Ataşehir’de korkutan yangın
İstanbul Ataşehir’de demir çelik atölyesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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İstanbul Ataşehir’de demir çelik atölyesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Ataşehir’deki bir iş yerinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki 11. Sokak’ta bulunan demir çelik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevrede yoğun dumana neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiye söndürüldü.
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