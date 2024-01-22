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Hayat-Aktüel
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İstanbul Ataşehir’de korkutan yangın

2024-01-22 16:07:23
İstanbul Ataşehir’de korkutan yangın

İstanbul Ataşehir’de demir çelik atölyesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - İstanbul Ataşehir’de korkutan yangın

İstanbul Ataşehir’deki bir iş yerinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki 11. Sokak’ta bulunan demir çelik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

#2
Foto - İstanbul Ataşehir’de korkutan yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - İstanbul Ataşehir’de korkutan yangın

Çevrede yoğun dumana neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiye söndürüldü.

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