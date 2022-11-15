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Ekonomi
10
İşsizlik rakamları açıklandı

2022-11-15 10:25:45
İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, 3. çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti

#1
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz- Eylül 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrek iş gücü istatistiklerini yayımladı.

#2
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.

#3
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10 seviyesinde gerçekleşirken erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

#4
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişi oldu.

#5
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,9 iken kadınlarda yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

#6
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,8 İşgücü 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi oldu.

#7
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

#8
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu.

#9
Foto - İşsizlik rakamları açıklandı

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.

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