2022-11-15 10:25:45 İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK verilerine göre, 3. çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti
TÜİK verilerine göre, 3. çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz- Eylül 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrek iş gücü istatistiklerini yayımladı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10 seviyesinde gerçekleşirken erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişi oldu.
İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,9 iken kadınlarda yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,8 İşgücü 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi oldu.
İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu.
Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.
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