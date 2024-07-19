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Spor
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Israrla istiyor: Türkiye'den alacak: Ama beyefendi gitmiyor işte! Çok yazık çok...

2024-07-19 11:22:55
Israrla istiyor: Türkiye'den alacak: Ama beyefendi gitmiyor işte! Çok yazık çok...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgilenmediklerini söyleyen Yücel, "Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok." dedi. "Teklifi kabul ettik" Daha sonra Daniel Amartey için gelen teklifi kabul ettiklerini ifade eden Yücel, "Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik." sözlerini sarf etti.

#1
Foto - Israrla istiyor: Türkiye'den alacak: Ama beyefendi gitmiyor işte! Çok yazık çok...

Amartey ile ilgili açıklamasının ardından yaklaşık dört saat sonra yeni bir açıklama yapan Hüseyin Yücel, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. Bahsettiğim konudan dolayı. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız." dedi.

#2
Foto - Israrla istiyor: Türkiye'den alacak: Ama beyefendi gitmiyor işte! Çok yazık çok...

Sezon performansı

#3
Foto - Israrla istiyor: Türkiye'den alacak: Ama beyefendi gitmiyor işte! Çok yazık çok...

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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