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Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

2024-07-19 11:07:56
Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferler bombalarını peş peşe patlatıyor. Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası Mourinho herkesten sakladığı transfer ortaya çıktı. 19 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'ye geliyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

Fenerbahçe transferde vites yükseltti, Levent Mercan ve Cenk Tosun'dan sonra Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Allan Saint Maximin'i renklerine bağladı.

#2
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu kiralık olarak sarı-lacivertlilerde forma giyecek.

#3
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

27 yaşındaki oyuncu; sol kanat, sağ kanat, forvet arkası ve santrforda görev yapabiliyor.

#4
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği isimlerden biri olan başarılı futbolcu, bu özellikleri ile sezon içerisinde farklı bölgelerde tercih edilebilir.

#5
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı bir genç yetenek için resmi görüşmelerde olduğu belirtildi.

#6
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

UOl Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley için kulübü Corinthians'a 18 milyon euroluk bir teklif yaptı. 30 milyon euro talep eden Corinthians, teklifi reddetti.

#7
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

Haberde Fenerbahçe'nin Wesley için ilerleyen dönemde yeni bir teklif yapacağı kaydedildi.

#8
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

Bu sezon Corinthians formasının 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

#9
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

Haberin detayında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun genç futbolcuyu Roma'dayken de yakından takip ettiğinin altı çizildi.

#10
Foto - Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam

Brezilya basınında çıkan Wesley haberi, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken genç futbolcu da kendisiyle ilgili yapılan bir Fenerbahçe paylaşımını beğendi. Geçtiğimiz dönemde çıkan haberlerde Wesley'i West Ham United, Milan ve Atletico Madrid'in yakından takip ettiği belirtilmişti.

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