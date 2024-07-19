2024-07-19 11:07:56 Israrla istiyor: Saint-Maximin yetmedi kanada 19'luk sambacı bombası! Mourinho herkesten saklamış, 30 milyon euroya tamam
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferler bombalarını peş peşe patlatıyor. Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası Mourinho herkesten sakladığı transfer ortaya çıktı. 19 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'ye geliyor. İşte detaylar...