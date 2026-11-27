Amedspor, Beşiktaş'ın maçı kendi evinde taraftarı önünde oynayamamasını ve taraftarlara yönelik polis müdahalesini kabul edilemez bularak tribünlerdeki şiddete karşı Beşiktaş'la dayanışma mesajı paylaştı. Salih Özcan da geceyi "Bu maç bizim için milli mesele oldu! Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe... Bir milli mesele oldu. Yendiğimiz için çok mutluyuz." diye değerlendirdi.