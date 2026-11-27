İsraillileri sahaya gömdük! Gürcü - İsrail - UEFA şeytan üçgeni! Türk futbolunu birleştirdi
Gürcistan'da yaşanan skandal orantısız güç, maçı çığırından koparsa da Temsilcimiz Beşiktaş gerekeni yaptı ve İsrail takımını sahaya gömerek üstünü kapattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gürcistan'da yaşanan skandal orantısız güç, maçı çığırından koparsa da Temsilcimiz Beşiktaş gerekeni yaptı ve İsrail takımını sahaya gömerek üstünü kapattı.
İsrail lobisine tarafsızlığını yitiren UEFA bir kez daha mafya lakabını hakketti… Batum'a aldırdığı maçta Gürcü polisinin vahşetine göz yumdu. Beşiktaş, Hapoel'i yenip Türk futbolunu birleştirdi.
İsrail cephesinin baskıları, UEFA'nın tartışmalı kararları ve Gürcü polisinin tribünlerde oluşturduğu gerginlik sonrası Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında bir anda duraksadı... Çünkü taraftarı tribünlerde nereden emir aldığı belli olmayan Gürcü güvenlik güçleri tarafından vahşice işkenceye uğrarken oyuncular sahada futbola konsantre olamadı.
Maçın durduğu anlarda Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Bursaspor'dan Amedspor'a kadar tüm Türk futbolunun Beşiktaş'ın arkasında birleşmesi ise geceyi bambaşka bir boyuta taşıdı.
Başkan Serdal Adalı maçtan sonra "Tüm Türk kulüplerine teşekkür ediyorum. Türkiye'de herkese teşekkür ediyorum. Gürcistan polisinin orantısız güç kullanması hiç hoş değil. Gözaltında olan taraftarlarımız var. Onları da dışarı alacağız. 10-15 dakikaya kadar tahminen. Ayrıca bizim çocuklar hastanede olan taraftarlarımızı çıkardı." açıklaması yaptı.
Fenerbahçe, Türk sporuna ve vatandaşlara yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduklarını vurgulayarak Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Galatasaray, Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduklarını belirterek yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini sundu ve UEFA'nın çifte standart içeren uygulamalarına tepki gösterdi.
Bursaspor, Gürcistan'daki orantısız müdahaleyi ve UEFA'nın çifte standardını kınayıp yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkan Enes Çelik de maçın Gürcistan'da oynanmasına tepki göstererek Beşiktaş taraftarına destek verdi.
Amedspor, Beşiktaş'ın maçı kendi evinde taraftarı önünde oynayamamasını ve taraftarlara yönelik polis müdahalesini kabul edilemez bularak tribünlerdeki şiddete karşı Beşiktaş'la dayanışma mesajı paylaştı. Salih Özcan da geceyi "Bu maç bizim için milli mesele oldu! Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe... Bir milli mesele oldu. Yendiğimiz için çok mutluyuz." diye değerlendirdi.
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