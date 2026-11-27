Hindistan'da Pakistan'a sansür, İsrail'den Gazze'ye yönelik 'bolluk' propagandası! Gerçekleri ekranlardan silmek istiyorlar
Hindistan'da Pakistan'a ait film, müzik ve dijital içeriklere yönelik yasaklar genişlerken, Siyonist İsrail yönetiminin Gazze'deki insani felakete rağmen restoran ve market görüntüleri üzerinden yürüttüğü propaganda tepki çekiyor. Bir tarafta Pakistan'ın kültürel varlığına yönelik sansür, diğer tarafta Filistinlilerin yaşadığı dramı gölgeleyen paylaşımlar gündemde. Hindistan'da Pakistan karşıtı söylemler sinema ve medya sektörüne de sıçradı. Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA), Başbakan Narendra Modi'ye çağrıda bulunarak Pakistan kaynaklı bütün yapımların ekranlardan kaldırılmasını istedi.