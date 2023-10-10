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Medya
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İsrail’le ilgili şok eden o Türkiye ayrıntısı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer gizli gizli bunu yapmışlar

2023-10-10 13:08:39
İsrail’le ilgili şok eden o Türkiye ayrıntısı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer gizli gizli bunu yapmışlar

haber7.com yazarı Mahmut Bıyıklı, yıllar önce Kudüs’e gittiğinde karşılaştığı bir hayli ilginç olayı köşesine taşıdı. Kudüs’te Yahudi bir akademisyenle tanıştığını, uzmanlığı Türkiye ve Türkler olan söz konusu akademisyenin, ekibiyle birlikte düzenli bir şekilde Türkiye’deki ders kitaplarını incelediğini ve bu konuda raporlar hazırladığını ifade eden Bıyıklı, “Adamlar işi çözmüş. Bir ülkenin okullarında saf dimağlara ne öğretiliyorsa gelecekte zihin dünyaları o yönde şekillenecektir. Bugün neyle besleniyorsa yarın dünyaya bakışı o yönde olacaktır. İsrailli akademisyenler Ders kitaplarını düzenli izlerken Siyonist akıl mutlaka boş durmamıştır. İçimizdeki İsrailliler birdenbire ortaya çıkmadı” dedi. Bıyıklı, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - İsrail’le ilgili şok eden o Türkiye ayrıntısı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer gizli gizli bunu yapmışlar

“Son yazımızda eğitim sistemini sorgularken Türkiye’de bir Rusdan daha Rusyacı, bir İranlıdan daha İrancı, bir Çinliden daha Çinci bir Amerikalıdan daha Amerikancı insanların olduğunu dile getirmiştik.  Yazıyı okuyan bir şair dostumuz bir İsrailliden daha İsrailci olanlar var onları unutmuşsun demişti. Son gelişmeler dostumuzun ne kadar da haklı olduğunu ortaya koydu.  Hamasın haklı saldırıları sonrası Siyonistleri bile kıskandıracak kadar İsrail’i savunanları görünce ülkenin bütün tarlalarının çoktan sürüldüğünü anlamış olduk.

#2
Foto - İsrail’le ilgili şok eden o Türkiye ayrıntısı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer gizli gizli bunu yapmışlar

TÜRKİYE’DEKİ DERS KİTAPLARINI ÇALIŞMIŞLAR Yıllar önce Kudüs’e gittiğimizde Yahudi bir akademisyenle tanışmıştım.  Uzmanlığının Türkiye ve Türkler olduğunu söyleyince sohbeti biraz derinleştirdik. Bir enstitünün de başında olan İsrailli akademisyene rehberimizin aracılığıyla Türkiye’yi hangi yönüyle çalıştıklarını sorduğumda verdiği cevap çok ilginç gelmişti bana. İsrailli akademisyen ekip olarak düzenli bir şekilde Türkiye’deki ders kitaplarını incelediklerini ve bu konuda raporlar hazırladıklarını ifade etti.  Türk çocuklarının ders kitaplarını inceleme gerekçelerini de gelecekte Türkiye’de nasıl bir sosyolojiyle karşılaşacaklarını bilmeyi amaçladıklarını belirtti.

#3
Foto - İsrail’le ilgili şok eden o Türkiye ayrıntısı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer gizli gizli bunu yapmışlar

Türkiye İsrail ilişkileri ve açısından bu konunun öneminden bahsetti. Adamlar işi çözmüş. Bir ülkenin okullarında saf dimağlara ne öğretiliyorsa gelecekte zihin dünyaları o yönde şekillenecektir. Bugün neyle besleniyorsa yarın dünyaya bakışı o yönde olacaktır. İsrailli akademisyenler Ders kitaplarını düzenli izlerken Siyonist akıl mutlaka boş durmamıştır.  İçimizdeki İsrailliler birdenbire ortaya çıkmadı.

#4
Foto - İsrail’le ilgili şok eden o Türkiye ayrıntısı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer gizli gizli bunu yapmışlar

(...) İçimizdeki İsrailliler her yere yayılmışlar. Sadece Milliyetçiler değil İslamcı camiaya bile sızacak özgüvene sahipler. Beyaz Türklerin Yahudi hayranlığına değinmek bile istemiyorum. Çünkü onlar Müslümanlara karşı olan herkesin zaten koşulsuz destekçisi. Öylesine kimliksiz ve kişiliksizler. Hülasa yarına bırakmadan İçimizdeki İsraillilere karşı eğitimle kültürle topyekûn bir intifada başlatmamız gerekiyor. Allah bu ülkenin yardımcısı olsun.”

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