2023-10-10 13:08:39 İsrail’le ilgili şok eden o Türkiye ayrıntısı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer gizli gizli bunu yapmışlar
haber7.com yazarı Mahmut Bıyıklı, yıllar önce Kudüs’e gittiğinde karşılaştığı bir hayli ilginç olayı köşesine taşıdı. Kudüs’te Yahudi bir akademisyenle tanıştığını, uzmanlığı Türkiye ve Türkler olan söz konusu akademisyenin, ekibiyle birlikte düzenli bir şekilde Türkiye’deki ders kitaplarını incelediğini ve bu konuda raporlar hazırladığını ifade eden Bıyıklı, “Adamlar işi çözmüş. Bir ülkenin okullarında saf dimağlara ne öğretiliyorsa gelecekte zihin dünyaları o yönde şekillenecektir. Bugün neyle besleniyorsa yarın dünyaya bakışı o yönde olacaktır. İsrailli akademisyenler Ders kitaplarını düzenli izlerken Siyonist akıl mutlaka boş durmamıştır. İçimizdeki İsrailliler birdenbire ortaya çıkmadı” dedi. Bıyıklı, yazısında şunları kaydetti: