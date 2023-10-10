İsrail’le ilgili şok eden o Türkiye ayrıntısı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer gizli gizli bunu yapmışlar

“Son yazımızda eğitim sistemini sorgularken Türkiye’de bir Rusdan daha Rusyacı, bir İranlıdan daha İrancı, bir Çinliden daha Çinci bir Amerikalıdan daha Amerikancı insanların olduğunu dile getirmiştik. Yazıyı okuyan bir şair dostumuz bir İsrailliden daha İsrailci olanlar var onları unutmuşsun demişti. Son gelişmeler dostumuzun ne kadar da haklı olduğunu ortaya koydu. Hamasın haklı saldırıları sonrası Siyonistleri bile kıskandıracak kadar İsrail’i savunanları görünce ülkenin bütün tarlalarının çoktan sürüldüğünü anlamış olduk.