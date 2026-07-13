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İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

İsrail savunma kulisleri, Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimali ve sahip olduğu yüksek askeri teknoloji yetenekleri karşısında resmen çalkalanıyor. İsrail basınının sızdırdığı raporlara göre Tel Aviv, Türkiye'nin mühendislik zekasıyla ABD'nin uçaklara koyduğu yazılımsal engelleri aşmasından ve bölgedeki İsrail hava üstünlüğünü tamamen bitirmesinden endişe ediyor.

#1
Foto - İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

İsrail savunma kulisleri, Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimali ve sahip olduğu yüksek askeri teknoloji yetenekleri karşısında adeta çalkalanıyor. Jerusalem Post'un sızdırdığı raporlara göre Tel Aviv, Türkiye'nin mühendislik zekasıyla ABD'nin uçaklara koyduğu yazılımsal engelleri aşmasından ve bölgedeki İsrail hava üstünlüğünü tamamen bitirmesinden ciddi şekilde korkuyor.

#2
Foto - İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri, ABD'nin F-35 uçakları üzerinde kurmak istediği ağır teknik kısıtlamalar ve kullanımı engelleme şartları nedeniyle bu uçakları almaktan vazgeçmişti. Ancak İsrail savunma kaynakları, Türkiye'nin durumunun bu ülkelerden çok farklı olduğunu açıkça itiraf ediyor. İsrail askeri uzmanlarına göre, Türkiye'nin köklü havacılık deneyimi ve ileri düzey askeri-teknolojik altyapısı, Washington'ın getireceği olası kısıtlamaları ve dijital prangaları kolayca işlevsiz bırakma potansiyeline sahip.

#3
Foto - İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

Soykırımcı Netanyahu, Türkiye'nin F-35 almasının bölgedeki tüm güç dengesini İsrail aleyhine bozacağını savunurken, savunma bürokrasisi çok daha somut ve korku dolu senaryolar üzerinde duruyor. Bugüne kadar hiçbir ülkenin F-35'leri başarıyla tespit edemediğini hatırlatan uzmanlar, Ankara'nın elindeki bu güçle İsrail'in stratejik hedeflerine karşı hiçbir uyarı sinyali vermeden operasyon yapabilme kabiliyetine ulaşmasından endişe ediyor. Bir diğer kabus senaryosuna göre ise Ankara, Suriye'deki yeni yönetimle ilişkilerini geliştirerek F-35'lerin izleme verilerini Şam ile paylaşabilir ve bu durum İsrail'in bölgedeki önleyici saldırı kabiliyetini tamamen sıfırlayabilir.

#4
Foto - İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

İsrail'i en çok uykusuz bırakan ihtimal ise Rus S-400 sistemleri ile F-35'lerin aynı anda Türkiye tarafından kullanılması olarak öne çıkıyor. Normal şartlarda S-400'lerin F-15 ve F-16'ları düşürebileceği, F-35'i ise tespit edemediği varsayılıyor. Ancak Türkiye her iki sisteme de sahip olursa, F-35'in sırlarını çözerek bu hayati verileri Rusya ile paylaşabilir ve bu da hem İsrail'in hem de ABD'nin hava üstünlüğüne indirilmiş en büyük darbe olur. ABD mevzuatına göre Rus hava savunma sistemi kullanan ülkelere F-35 satışı yasak olsa da, İsrail savunma bakanlığı yetkilileri ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yasayı aşmak için bir hukuki boşluk arayışında olabileceğini düşünüyor. Türkiye'nin S-400'leri aktif olarak kullanmadığını veya hangara kaldırdığını beyan ederek Trump'a Kongre karşısında bir açık kapı bırakabileceğinden endişe ediliyor. Hatta teknik olarak ABD yasalarını çiğnememek adına bu S-400 sistemlerinin Suriye topraklarına konuşlandırılarak F-35'lerin oradan izlenmesi de Tel Aviv'in masasındaki en kötü senaryolar arasında yer alıyor.

#5
Foto - İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

İsrailli stratejistler, bölgedeki Şii ekseninin zayıflamasıyla ortaya çıkan jeopolitik boşluğu doldurabilecek en güçlü adayın Türkiye olduğunu belirtiyor. Pentagon'un Türkiye'yi NATO müttefiki olduğu için geleneksel olarak bir tehdit görmediğini vurgulayan İsrailli yetkililer, Washington'ı uyararak Türkiye'nin kısa süre içinde Gazze ve Suriye hattında İsrail'in karşısına dikilebilecek tek vizyoner güç olduğunun altını çiziyor. Tel Aviv, Türkiye'nin F-35 hamlesini dengelemek için ABD'den yeni nesil jetler koparmaya çalışıyor. ABD, İsrail'i bugüne kadar F-22 programına almadığı gibi, 2030'da tam operasyonel olması beklenen 6. nesil F-47 savaş uçağı projesinden de dışlamıştı. İsrail kaynakları, Washington'ın İsrail'i F-47 programına dahil etmesi durumunda Türkiye'ye yapılacak F-35 satışına yönelik itirazların azalabileceğini belirtiyor. Ancak her şeye rağmen Jerusalem Post'a konuşan İsrailli yetkililer, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 pazarlıklarının kritik bir aşamada olduğunu kabul etseler de, bu satışın engellenmesi konusunda hala tüm kapıların kapanmadığına inanıyor.

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