İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

İsrail'i en çok uykusuz bırakan ihtimal ise Rus S-400 sistemleri ile F-35'lerin aynı anda Türkiye tarafından kullanılması olarak öne çıkıyor. Normal şartlarda S-400'lerin F-15 ve F-16'ları düşürebileceği, F-35'i ise tespit edemediği varsayılıyor. Ancak Türkiye her iki sisteme de sahip olursa, F-35'in sırlarını çözerek bu hayati verileri Rusya ile paylaşabilir ve bu da hem İsrail'in hem de ABD'nin hava üstünlüğüne indirilmiş en büyük darbe olur. ABD mevzuatına göre Rus hava savunma sistemi kullanan ülkelere F-35 satışı yasak olsa da, İsrail savunma bakanlığı yetkilileri ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yasayı aşmak için bir hukuki boşluk arayışında olabileceğini düşünüyor. Türkiye'nin S-400'leri aktif olarak kullanmadığını veya hangara kaldırdığını beyan ederek Trump'a Kongre karşısında bir açık kapı bırakabileceğinden endişe ediliyor. Hatta teknik olarak ABD yasalarını çiğnememek adına bu S-400 sistemlerinin Suriye topraklarına konuşlandırılarak F-35'lerin oradan izlenmesi de Tel Aviv'in masasındaki en kötü senaryolar arasında yer alıyor.