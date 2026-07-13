İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz

İsrailli stratejistler, bölgedeki Şii ekseninin zayıflamasıyla ortaya çıkan jeopolitik boşluğu doldurabilecek en güçlü adayın Türkiye olduğunu belirtiyor. Pentagon'un Türkiye'yi NATO müttefiki olduğu için geleneksel olarak bir tehdit görmediğini vurgulayan İsrailli yetkililer, Washington'ı uyararak Türkiye'nin kısa süre içinde Gazze ve Suriye hattında İsrail'in karşısına dikilebilecek tek vizyoner güç olduğunun altını çiziyor. Tel Aviv, Türkiye'nin F-35 hamlesini dengelemek için ABD'den yeni nesil jetler koparmaya çalışıyor. ABD, İsrail'i bugüne kadar F-22 programına almadığı gibi, 2030'da tam operasyonel olması beklenen 6. nesil F-47 savaş uçağı projesinden de dışlamıştı. İsrail kaynakları, Washington'ın İsrail'i F-47 programına dahil etmesi durumunda Türkiye'ye yapılacak F-35 satışına yönelik itirazların azalabileceğini belirtiyor. Ancak her şeye rağmen Jerusalem Post'a konuşan İsrailli yetkililer, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 pazarlıklarının kritik bir aşamada olduğunu kabul etseler de, bu satışın engellenmesi konusunda hala tüm kapıların kapanmadığına inanıyor.