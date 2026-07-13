Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Taslakta yer alan yüzde 70 Avrupa Birliği menşeli komponent şartının da Türk otomotiv sanayisi açısından kritik bir risk oluşturduğunu belirten Eroldu, Türkiye ile Avrupa arasındaki üretim ve ticaret ilişkisine dikkat çekerek “Otomotivde 30-40 yıllık güçlü bir entegrasyonumuz var. Türkiye, Avrupa için bir rakip değil, tamamlayıcı bir üretim üssü. Hafif ticari araçta ve otobüste Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biriyiz. Düzenlemenin arka planında AB’nin, Çin rekabetine karşı kendini koruma refleksi var. Bizim ticaretimiz de son derece dengeli ilerliyor. Bu yapının zarar görmesi yalnızca Türkiye için değil, Avrupa için de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve bakanlarımız, biz STK’lar, OSD, TAYSAD, TÜSİAD, OİB hep birlikte bu konuda yoğun mesai harcıyoruz” dedi.