  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye enselerinde, adım adım takip ediyor Adam resmen herkesi soyup soğana çevirmiş! Haluk Levent, ünlü iş adamını da “öğrenci yurdu” yalanıyla dolandırmış 'Rusya sıcak bakmaya başladı' diyerek duyurdu: Türkiye'nin S-400'leri o ülkeye gidiyor Sivrisineklerin en sevdiği kan grubu belli oldu: Meğer onları rastgele ısırmıyorlarmış Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir Haluk Levent soruşturması, İmamoğlu’nun danışmanı ünlü avukata da uzandı! Meğer parasını kaptırdıktan sonra... Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık Damarları temizleyip cillop gibi yapıyor, kalbi zırh gibi koruyor! İşte kandaki yağı eriten şifalar İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, “Made in Europe” kararı sonrası Türkiye'nin zarar görmeye başladığını söyledi.

#1
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan 2026 yılı ilk yarı sonuçlarına göre toplam üretim yüzde 6 gerilerken, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 12, otomobil ihracatı ise yüzde 27 azaldı. Öte yandan yılık ilk 6 ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 577 bin 583 adede ulaştı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 gerileyerek 440 bin 234 adetten kapandı.

#2
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Türkiye'de 301 şubeye ulaşarak büyümesini sürdüren Köfteci Yusuf'un yatırım atağının, bazı Amerikan fast-food zincirlerinin cirolarında önemli düşüşlere neden olduğu belirtildi.

#3
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Konuyla ilgili açıklamasında otomotiv sanayine ve pazara olan pozitif bakış açılarının devam ettiğine dikkat çeken OSD Başkanı Cengiz Eroldu “Biz yatırımlarına ara verme lüksü olmayan bir sanayiyiz. O yüzden bizim bakış açımız olumlu yönde. Hyundai Motor Türkiye’nin 715 milyon avroluk yatırımı ve ağustos ayında devreye alacağı IONIQ 3 üretimi, Tofaş’ın 256 milyon avroluk yatırımla üretim kapasitesini yarım milyona adede çıkarması,

#4
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Bursa'nın İznik ilçesinde küçük bir işletme olarak doğan Köfteci Yusuf, bugün Türkiye'nin en yaygın restoran zincirlerinden biri haline geldi. 43 ilde hizmet veren marka, toplam 301 şubesiyle büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

#5
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Oyak Renault’un 400 milyon avroluk yatırımı neticesinde Boreal ve Dacia Striker üretimini devreye alması bu güvenin en somut örnekleri. Sadece bu üç yatırımın toplamı 1,5 milyon avroyu buluyor” dedi.

#6
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Şube sayısında ilk sırada İstanbul 61 şube ile yer alırken, Bursa 42, Ankara 24, İzmir 22, Balıkesir 14 ve Afyonkarahisar 12 şube ile listenin üst sıralarında bulunuyor. Bunun yanı sıra Kocaeli, Konya, Antalya ve birçok ilde de faaliyetlerini sürdüren marka, Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine ulaşıyor.

#7
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Sektör olarak gündem itibariyle Avrupa Birliği’nin kendi sanayisini korumak için hazırladığı ve Türkiye’yi Gümrük Birliği’ne rağmen tehdit eden “Sanayi Hızlandırma Yasası” taslağına odaklandıklarına vurgu yapan Eroldu “Biz Avrupa için bir tehdit değil, tamamlayıcı bir gücüz. Bu tasarı kabul edilirse, orta ve uzun vadede asıl Avrupa’nın rekabetçiliği zarar görür” dedi.

#8
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Yerli sermayeyle büyümesini sürdüren marka, yeni yatırımları ve şubeleşme hamleleriyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

#9
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Ankara’nın da konuyu yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Eroldu “Şimdilik taslak aşamasında olsa da Türkiye’nin üretim ve tedarik zincirini zayıflatabilecek nitelikte detaylar söz konusu. Düzenleme bir yandan Gümrük Birliği ülkelerini kapsarken diğer yandan araçların “Avrupa Birliği içinde üretilmiş olma” şartı ortaya kendi içinde bir çelişki koyuyor. Bu hâliyle Türkiye’nin sistem dışında kalma riski var” diye konuştu.

#10
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Köfteci Yusuf'un şube açtığı her bölgede, bölgedeki ABD'li burger mekanlarının cirolarının yüzde 50 oranında düştüğü iddia edildi.

#11
Foto - Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık

Taslakta yer alan yüzde 70 Avrupa Birliği menşeli komponent şartının da Türk otomotiv sanayisi açısından kritik bir risk oluşturduğunu belirten Eroldu, Türkiye ile Avrupa arasındaki üretim ve ticaret ilişkisine dikkat çekerek “Otomotivde 30-40 yıllık güçlü bir entegrasyonumuz var. Türkiye, Avrupa için bir rakip değil, tamamlayıcı bir üretim üssü. Hafif ticari araçta ve otobüste Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biriyiz. Düzenlemenin arka planında AB’nin, Çin rekabetine karşı kendini koruma refleksi var. Bizim ticaretimiz de son derece dengeli ilerliyor. Bu yapının zarar görmesi yalnızca Türkiye için değil, Avrupa için de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve bakanlarımız, biz STK’lar, OSD, TAYSAD, TÜSİAD, OİB hep birlikte bu konuda yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanlığından hayat kurtaran öneriler
Sağlık

Sağlık Bakanlığından hayat kurtaran öneriler

Yurt genelinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar ve yüksek nem oranları hayatı olumsuz etkilerken, Sağlık Bakanlığı vatandaşların can güven..
Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi
Dünya

Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi

Polonya’da Haziran ayından bu yana 79 kişi boğularak can verdi.
Vay şerefsiz! Eski Başbakan Netanyahu’nun planını açıkladı
Gündem

Vay şerefsiz! Eski Başbakan Netanyahu’nun planını açıkladı

İsrail siyasetinde taşları yerinden oynatacak, bölgede ise fitili ateşleyecek korkunç bir savaş senaryosu ifşa oldu! Eski İsrail Başbakanı E..
Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü
Gündem

Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türk Kızılay’a yaptığı bağış dolayısıyla teşekkür mesajı yayımla..
Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri
Gündem

Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şarkıcı Haluk Levent ile ilgili şok bilgiler gelmeye devam ediyor. Buna göre Levent'in son 6 yıl içinde 99..
Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi
Gündem

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Mersin’de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücülerine toplam 362 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Sür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23