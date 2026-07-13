Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir

Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Umman'ı içeren, Ortadoğu'da istikrarı korumayı amaçlayan yeni bir devletler koalisyonu olduğundan bahseden BAE basını, "Lübnan, İsrail ve İran arasında sıkışıp kaldığı bir dönemde kesinlikle bir kaldıraç gücüne ihtiyaç duyuyor. Aksi takdirde kendisini İsrail ve kesinlikle dürüst bir arabulucu olmayan Amerika Birleşik Devletleri arasında yalnız bulabilir" ifadelerini kullandı.