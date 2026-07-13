  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye enselerinde, adım adım takip ediyor Adam resmen herkesi soyup soğana çevirmiş! Haluk Levent, ünlü iş adamını da “öğrenci yurdu” yalanıyla dolandırmış 'Rusya sıcak bakmaya başladı' diyerek duyurdu: Türkiye'nin S-400'leri o ülkeye gidiyor Sivrisineklerin en sevdiği kan grubu belli oldu: Meğer onları rastgele ısırmıyorlarmış Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir Haluk Levent soruşturması, İmamoğlu’nun danışmanı ünlü avukata da uzandı! Meğer parasını kaptırdıktan sonra... Türkiye'yi sarsacak karar: Maalesef zarar görmeye başladık Damarları temizleyip cillop gibi yapıyor, kalbi zırh gibi koruyor! İşte kandaki yağı eriten şifalar İsrail’in Türkiye kâbusu arşa ulaştı: Türk mühendisliği F-35 engelini aşabilir, işte o zaman tamamen biteriz
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir

Türkiye'nin Lübnan'ın 'İran'ın etki alanından İsrail'in etki alanına kaymasını' kesinlikle istemediğini yazan BAE basını, Ankara'nın Lübnan'da daha büyük bir rol üstlenmeyi hedeflediğini kaydetti. BAE basınına konuşan uzmanlar, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına dikkat çekerek, 'Türkiye Şara'nın Trump'ın tavsiyesine uyarak Lübnan'a girme tuzağına düşmesini engellemede kritik bir rol oynayabilir' ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelmesi BAE basınında gündem oldu. Bölgesel güç dengesi değişirken Türkiye'nin Lübnan'da daha büyük bir rol üstlenmeyi hedeflediği ifade edildi.

#2
Foto - Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir

BAE basınına konuşan uzmanlar, Türkiye'nin Lübnan'da hem İsrail hem de İran etkisine karşı koymaya çalıştığını söyledi. Türkiye'nin Lübnan'ın "İran'ın etki alanından İsrail'in etki alanına kaymasını" kesinlikle istemediğini vurguladığı kaydedildi.

#3
Foto - Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir

Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve Umman'ı içeren, Ortadoğu'da istikrarı korumayı amaçlayan yeni bir devletler koalisyonu olduğundan bahseden BAE basını, "Lübnan, İsrail ve İran arasında sıkışıp kaldığı bir dönemde kesinlikle bir kaldıraç gücüne ihtiyaç duyuyor. Aksi takdirde kendisini İsrail ve kesinlikle dürüst bir arabulucu olmayan Amerika Birleşik Devletleri arasında yalnız bulabilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir

Türkiye'nin Suriye'deki varlığına dikkat çeken yabancı uzmanlar, Türkiye'nin bugün bölgede kilit bir paydaş konumunda olduğunu aktardı. BAE basınına konuşan uzmanlar, "Türkiye Şara'nın Trump'ın tavsiyesine uyarak Lübnan'a girme tuzağına düşmesini engellemede kritik bir rol oynayabilir" dedi. Türkiye'nin amacının İran'ın yerini almak olmadığı, yeni ortaya çıkan bölgesel düzenin kilit mimarlarından biri olarak konumunu güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanlığından hayat kurtaran öneriler
Sağlık

Sağlık Bakanlığından hayat kurtaran öneriler

Yurt genelinde etkisini artıran kavurucu sıcaklar ve yüksek nem oranları hayatı olumsuz etkilerken, Sağlık Bakanlığı vatandaşların can güven..
Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi
Dünya

Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi

Polonya’da Haziran ayından bu yana 79 kişi boğularak can verdi.
Vay şerefsiz! Eski Başbakan Netanyahu’nun planını açıkladı
Gündem

Vay şerefsiz! Eski Başbakan Netanyahu’nun planını açıkladı

İsrail siyasetinde taşları yerinden oynatacak, bölgede ise fitili ateşleyecek korkunç bir savaş senaryosu ifşa oldu! Eski İsrail Başbakanı E..
Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü
Gündem

Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türk Kızılay’a yaptığı bağış dolayısıyla teşekkür mesajı yayımla..
Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri
Gündem

Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şarkıcı Haluk Levent ile ilgili şok bilgiler gelmeye devam ediyor. Buna göre Levent'in son 6 yıl içinde 99..
Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi
Gündem

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Mersin’de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücülerine toplam 362 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Sür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23