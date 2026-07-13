Arap ülkesinden olay iddia: Şara büyük bir tuzakla karşı karşıya, bunu ancak Erdoğan engelleyebilir
Türkiye'nin Lübnan'ın 'İran'ın etki alanından İsrail'in etki alanına kaymasını' kesinlikle istemediğini yazan BAE basını, Ankara'nın Lübnan'da daha büyük bir rol üstlenmeyi hedeflediğini kaydetti. BAE basınına konuşan uzmanlar, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına dikkat çekerek, 'Türkiye Şara'nın Trump'ın tavsiyesine uyarak Lübnan'a girme tuzağına düşmesini engellemede kritik bir rol oynayabilir' ifadelerini kullandı.