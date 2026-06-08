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İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti
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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları, Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırırken küresel enerji piyasalarında da endişeleri artırdı. Ateşkesin kalıcı olacağı ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin azalacağı yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 yükselerek 95,42 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,32 artışla 92,64 dolar seviyesine ulaştı.

#1
Foto - İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

Savaş endişesi piyasaları sarstı Petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedeni olarak İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları gösteriliyor. Piyasalar son günlerde bölgede tansiyonun düşeceği ve enerji arzına ilişkin risklerin azalacağı beklentisi içerisindeydi.

#2
Foto - İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

Ancak İsrail'in yeni operasyonları, çatışmaların yeniden genişleyebileceği endişesini gündeme taşıdı. Özellikle dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin devam etmesi, enerji piyasalarında tedirginliği artırdı.

#3
Foto - İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

OPEC+ üretimi artırdı ama etkisi sınırlı kaldı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, pazar günü son dört ay içerisindeki dördüncü üretim artışı kararını aldı.

#4
Foto - İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

Ancak uzmanlar, üretim artışının piyasaları rahatlatmak için yeterli olmayabileceği görüşünde birleşiyor. Analistlere göre Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik nedeniyle birçok OPEC+ üyesi hedeflenen üretim seviyelerine ulaşmakta zorlanıyor. Öte yandan Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların da küresel arz üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor.

#5
Foto - İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

"Kararın etkisi neredeyse sıfır" Rystad Energy Jeopolitik Analiz Başkanı Jorge Leon, yayımladığı değerlendirmede OPEC+ kararının mevcut şartlarda piyasaya anlamlı bir katkı sağlamayacağını belirtti. Leon, "Mevcut piyasa koşullarında böyle bir kararın fiziksel etkisi neredeyse sıfır olacaktır." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

Gözler Orta Doğu'da Uzmanlar, İsrail-Lübnan hattındaki gelişmelerin yanı sıra İran, Yemen ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin de petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Bölgedeki çatışmaların genişlemesi halinde enerji arzına ilişkin endişelerin daha da artabileceği ve petrol fiyatlarında yeni yükselişlerin yaşanabileceği değerlendiriliyor. Küresel piyasalar şimdi gözünü Orta Doğu'daki gelişmelere çevirmiş durumda. Enerji koridorlarında yaşanacak her yeni gerilim, petrol fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

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