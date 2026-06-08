İsrail'in saldırıları petrolü vurdu! Fiyatlar yeniden yükselişe geçti
İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları, Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırırken küresel enerji piyasalarında da endişeleri artırdı. Ateşkesin kalıcı olacağı ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin azalacağı yönündeki beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 yükselerek 95,42 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,32 artışla 92,64 dolar seviyesine ulaştı.