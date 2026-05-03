  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya orduları kuyruğa girdi! Brezilya’nın savaş uçağı Türk “akıllı kiti” ile vuruyor Neden Japonya’da kimse şişman değil? O küçük Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu Silahı atmak işe yaramadı! Polisler kıskıvrak yakaladı! İran savaşının ilk kurbanı ABD'li hava şirketi oldu: Spirit Airlines bir gecede iflas etti İsrail’in oyununu İstanbul’da ifşa etti: “Türkiye’ye bakın ve utanın, yazıklar olsun” ABD devinden şok karar: 10 bin kişiyi işten çıkartacak! Zorlu Holding'le ilgili gündeme oturan iddia: Orayı satıyorlar Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip “Tek ortağımız Türkiye” dediler Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu

Batı merkezli televizyon anlayışını taşıyan formatları Acun Ilıcalı aracılığıyla Türkiye'ye uyarlayan ünlü marka icralık oldu.

#1
Foto - Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; pek çok diziyi de hayata geçiren ancak 2017 yılında finansal sıkıntıya düşen, Arjantin ve Kuzey Afrika operasyonlarını kapattıktan sonra Türkiye'deki iştiraki için de iflas başvurusunda bulunan şirketin markası Ankara 8. Genel İcra Dairesi tarafından 5 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

#2
Foto - Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu

Endemol Shine Group formatları, Acun Ilıcalı ile Türkiye’ye getirildi ve milyonlar tarafından izlenerek büyük başarı kazandı. Kendi formatlarını geliştirerek bunları lisanslayarak gelir elde eden ve her ülkede yerel yapımcılarla çalışan Endemol Shine, Türkiye’de de Acun Ilıcalı’nın medyada yükselişinin ana faktörlerinden biri olmuştu. Acun Ilıcalı, Endemol Shine’ın global formatlarını, dramatik anlatımlar ve yarışmacı hikayeleri ile renklendirerek yerelleştirdi ve önemli bir izlenme oranı yakaladı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu

Ancak Acun Ilıcalı’ya büyük başarı getiren bu süreç, Endemol Shine için çok olumlu ilerlemedi. Şirket ciddi borç yükü nedeniyle özellikle çektiği dizilerde oyunculara borçlarını ödeyememesiyle gündeme geldi. Tüm dünyada yaşanan finansal sıkıntılar sonrası 2020’de şirket Banijay Group tarafından satın alındı. Endemol Shine’ın en değerli varlığı format kütüphanesiydi. Tüm formatlar birleşme ile Banijay’e geçti. Lisans anlaşmalarına ise aynen devam edildi.

#4
Foto - Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu

Banijay, Endemol Shine’ı aldıktan sonra dünyanın en büyük içerik üreticilerinden biri haline geldi ve yüzlerce formatı tek çatı altında topladı. Ancak Türkiye’de süreç sonuçlanmadı. Ankara 8. Genel İcra İdaresi’nin verdiği ilana göre borçtan dolayı Endemol Shine markası 5 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İlanda şöyle denildi:

#5
Foto - Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu

“1 Adet, 2016 11749 tescil numaralı "Endemol Shine Turkey" Markası, Marka Nice Anlaşması hükümleri çerçevesinde oluşturulan Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına göre 41. Sınıf kapsamında tescillidir. Açık artırma için Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:26”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP koskoca şehirde sokağa çıkamıyor
Gündem

CHP koskoca şehirde sokağa çıkamıyor

Belediye başkanları metresleriyle otel odalarında basılan CHP, Uşak’ta sokağa çıkamaz hale geldi.
İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler
Dünya

İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler

Hürmüz Boğazı'nda yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını duyuran İran'dan, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim planı 12 madde olarak düzenlenm..
Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç
Ekonomi

Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç

Hükümetin fahiş fiyatla mücadelesini hedef alan CHP’nin gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu, tavuk ve süt fiyatlarındaki artışları meşrulaşt..
Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!
Gündem

Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!

İran’da, bölgedeki savaşın yıkıcı izlerini silmeye çalışan askeri birliklerden acı haber geldi. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar..
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
İsrail'den İran'a nükleer tehdit! İsrail ordusundan Tahran'a sert muhtıra!
Gündem

İsrail'den İran'a nükleer tehdit! İsrail ordusundan Tahran'a sert muhtıra!

İsrail ile İran arasındaki gerilim nükleer restleşmeyle yeni bir boyuta taşındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bünyesinde görev yapan üst ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23