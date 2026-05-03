Dünya orduları kuyruğa girdi! Brezilya’nın savaş uçağı Türk “akıllı kiti” ile vuruyor

ASELSAN tarafından geliştirilen ve geleneksel bombaları nokta vuruşu yapan akıllı mühimmatlara dönüştüren LGK-82 lazer güdüm kiti, Embraer Super Tucano uçaklarına başarıyla entegre edildi. Yapılan açıklamalara göre, adı açıklanmayan bir ülkede gerçek operasyon koşullarında kullanılan sistem, 10 metrenin altındaki sapma payıyla hedefleri tam isabetle imha etti. Hem savaş uçaklarına hem de İHA'lara entegre edilebilen bu düşük maliyetli ama yüksek hassasiyetli çözüm, Türkiye’nin mühimmat teknolojisindeki ihracat gücünü bir kez daha kanıtladı.