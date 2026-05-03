Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya orduları kuyruğa girdi! Brezilya'nın savaş uçağı Türk "akıllı kiti" ile vuruyor

ASELSAN tarafından geliştirilen ve geleneksel bombaları nokta vuruşu yapan akıllı mühimmatlara dönüştüren LGK-82 lazer güdüm kiti, Embraer Super Tucano uçaklarına başarıyla entegre edildi. Yapılan açıklamalara göre, adı açıklanmayan bir ülkede gerçek operasyon koşullarında kullanılan sistem, 10 metrenin altındaki sapma payıyla hedefleri tam isabetle imha etti. Hem savaş uçaklarına hem de İHA'lara entegre edilebilen bu düşük maliyetli ama yüksek hassasiyetli çözüm, Türkiye’nin mühimmat teknolojisindeki ihracat gücünü bir kez daha kanıtladı.

ASELSAN’ın 2025 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Rapor kapsamında ASELSAN’ın 2025 yılında gerçekleştirdiği kritik faaliyetlere, teknolojik gelişmelere ve tamamlanan proje aşamalarına detaylı bir şekilde yer verildi. Bu bağlamda adı açıklanmayan bir ülke için LGK-82 mühimmatının Embraer Super Tucano platformuna entegrasyonu gerçekleştirildiği ve gerçek operasyon koşullarında başarı ile kullanıldığı açıklandı. LGK-82, 500 lb ağırlığındaki MK-82 genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren, ASELSAN tarafından geliştirilmiş bir lazer güdüm kitidir. Temel işlevi, standart serbest düşüşlü bombaları yarı aktif lazer arayıcı başlık ve kanatçık tahrik sistemiyle donatarak, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti kazandırmaktır. Bu sayede mühimmat, hedeften yansıyan lazer enerjisini takip ederek 10 metrenin altındaki bir sapma değeriyle (CEP) nokta atışı gerçekleştirebilir.

Bununla birlikte operasyonel açıdan LGK-82, fırlatıldığı irtifaya bağlı olarak yaklaşık 12 kilometrelik bir menzile ulaşabilir. Ek olarak hem sabit hem de düşük hızda hareket eden hedeflere karşı etkinlikle kullanılabilir. F-16 ve F-4E 2020 gibi savaş uçaklarının yanı sıra AKINCI ve AKSUNGUR gibi modern insansız hava araçlarına da entegre edilebilen sistem, gece ve gündüz koşullarında görev yapabilme esnekliğine sahiptir. Yüksek vuruş hassasiyeti, hedeflerin imhasında mühimmat sarfiyatını azaltırken istenmeyen yan hasarların da minimuma indirilmesini sağlar.

Nitekim stratejik kullanım alanları bakımından bu kit, köprüler, mühimmat depoları, radar mevzileri ve hafif zırhlı araçlar gibi kritik öneme sahip hedeflerin imhası için optimize edildi. Ayrıca geleneksel bombaları “akıllı” hale getirmesi, hava kuvvetlerine düşük maliyetle yüksek vuruş gücü kazandıran bir avantaj sunar. Sonuç olarak, gelişmiş donanımı ve yazılımıyla LGK-82, modern muharebe sahasının gerektirdiği hassas angajman ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli bir savunma sanayii çözümüdür.

