İsrail’in gizemli denizaltısı suya indirildi

Denizaltılar daha önce de yelken içinde füze siloları ile donatılmıştı. Sovyetler Birliği’nin ilk özel yapım balistik füze denizaltıları olan Hotel ve Golf sınıfları bunu yapmıştı. Yakın geçmişte Kuzey Kore daha küçük denizaltılara daha büyük füzeler yerleştirmek için bu teknikten yararlandı. Ancak Alman tasarımı denizaltı, bu özelliğe sahip ilk gerçek modern tasarımdır. Kaba tahminlere göre daha uzun gövde ve yelken yaklaşık 2 metre genişliğinde, 4 metre uzunluğunda ve 11 metre derinliğinde bir alan yaratmaktadır. Bu alana iki büyük füze silosu ya da daha büyük olasılıkla 4-8 küçük füze silosu yerleştirilebilir. Ayrıca nükleer silahlı olabilecekleri de makul bir varsayımdır.