Flaş gelişme! Türkiye doğalgaz fışkıran saha için Çinlilerle anlaştı
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezerviyle ilgili olarak kritik bir hamleye imza atıldı. Sakarya Gaz Sahası’nda Çinli COOEC şirketine önemli görev verildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nın 3. fazında kritik bir eşik aşıldı. Çinli COOEC, Türkiye Petrolleri’nin yeni yüzer üretim ünitesinin devreye alma işini üstlenerek projede kilit rol oynayacak.
Çin’in devlete bağlı Offshore Oil Engineering Company (COOEC), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Karadeniz’de yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nin 3. fazı kapsamında inşa edilen yeni yüzer üretim ünitesinin (FPU) devreye alma sözleşmesini kazandı.
Upstream'ın haberine göre COOEC, Sakarya sahasında görev yapacak yüzer üretim platformunun (Sakarya III FPU) commissioning sürecini (bir tesisin ya da ekipmanın kurulumdan sonra resmen devreye alınmadan önceki test ve hazırlık aşamaları) üstlenecek.
Söz konusu ünite, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen projede kilit rol oynayacak.
Sakarya Gaz Sahası, Türkiye’nin bugüne kadar keşfettiği en büyük doğal gaz rezervi olarak öne çıkarken, 3. faz çalışmalarıyla birlikte üretimin kademeli olarak yükseltilmesi planlanıyor.
