Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!
Kış aylarının vazgeçilmezi olan çorbalar için bir alternatif daha sizlere sunuyoruz...
Kış aylarının vazgeçilmezi olan çorbalar için bir alternatif daha sizlere sunuyoruz...
Börülce çorbası çok faydalı baklagillerdendir. Börülce çorbasının ağır ağır pişmesi gerekir. Özellikle baharatlar çorba içinde kaynamalıdır. Peki börülce çorbası nasıl yapılır?
Börülce çorbası, hem pratik hem de sağlıklı bir tariftir.
Protein açısından zengin börülce, bu çorbayla birlikte sofralarda hem lezzetli hem de doyurucu bir seçenek sunar. İşte adım adım börülce çorbası tarifi:
Malzemeler: 1 su bardağı kuru börülce (önceden ıslatılmış) 1 adet büyük soğan 1 adet havuç 1 adet patates 2 diş sarımsak 1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı 6 su bardağı su (veya et/tavuk suyu) 1 çay kaşığı tuz (isteğe göre artırılabilir) 1 çay kaşığı kararbiber 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı) Yarım limon suyu (isteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)
Yapılışı: Börülcelerinizi en az 4-6 saat önceden suya koyarak ıslatın. Eğer zamanınız kısıtlıysa sıcak suyla 1-2 saat de ıslatabilirsiniz. Soğanı küçük küçük doğrayın, havucu ve patatesi ise küp küp doğrayın. Sarımsakları da ince ince kıyın.
Derin bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Isındıktan sonra doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Doğranmış havuç ve patatesi tencereye ekleyin, karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Önceden ıslatıp suyunu süzdüğünüz börülceleri tencereye ekleyin. Ardından domates salçasını da ilave edin ve karıştırın. Üzerine 6 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Eğer daha lezzetli bir çorba isterseniz, su yerine et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz.
Tuz, karabiber, pul biber ve kekik gibi baharatları ekleyin. Karıştırın ve çorbanın kaynamaya başlamasını bekleyin. Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve börülceler yumuşayana kadar, yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin.
Çorbanız piştikten sonra, isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz. Çorbanın lezzetini zenginleştirecek ve asidik bir tat verecektir. Servis: Çorbanız hazır! Sıcak olarak, yanında taze ekmekle servis edebilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23