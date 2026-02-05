Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Derin bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Isındıktan sonra doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Doğranmış havuç ve patatesi tencereye ekleyin, karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Önceden ıslatıp suyunu süzdüğünüz börülceleri tencereye ekleyin. Ardından domates salçasını da ilave edin ve karıştırın. Üzerine 6 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Eğer daha lezzetli bir çorba isterseniz, su yerine et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz.