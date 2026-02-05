  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan ilk açıklama geldi gelecek! Jhon defteri kapanıyor... Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler... Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı Kolay kazancın sonu hapis Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın! Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor Son hamle ses getirecek! Forvet planını açıkladılar... Ademola Lookman'ın parası Serhou Guirassy'ye Flaş gelişme! Türkiye doğalgaz fışkıran saha için Çinlilerle anlaştı Flaş adımı atın... Bu ikiliye dikkat: Terleme ve kötü koku sorununu tarihe gömecek mucize
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Kış aylarının vazgeçilmezi olan çorbalar için bir alternatif daha sizlere sunuyoruz...

#1
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Börülce çorbası çok faydalı baklagillerdendir. Börülce çorbasının ağır ağır pişmesi gerekir. Özellikle baharatlar çorba içinde kaynamalıdır. Peki börülce çorbası nasıl yapılır?

#2
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Börülce çorbası, hem pratik hem de sağlıklı bir tariftir.

#3
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Protein açısından zengin börülce, bu çorbayla birlikte sofralarda hem lezzetli hem de doyurucu bir seçenek sunar. İşte adım adım börülce çorbası tarifi:

#4
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Malzemeler: 1 su bardağı kuru börülce (önceden ıslatılmış) 1 adet büyük soğan 1 adet havuç 1 adet patates 2 diş sarımsak 1 yemek kaşığı domates salçası

#5
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

1 çay bardağı zeytinyağı 6 su bardağı su (veya et/tavuk suyu) 1 çay kaşığı tuz (isteğe göre artırılabilir) 1 çay kaşığı kararbiber 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı) Yarım limon suyu (isteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

#6
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Yapılışı: Börülcelerinizi en az 4-6 saat önceden suya koyarak ıslatın. Eğer zamanınız kısıtlıysa sıcak suyla 1-2 saat de ıslatabilirsiniz. Soğanı küçük küçük doğrayın, havucu ve patatesi ise küp küp doğrayın. Sarımsakları da ince ince kıyın.

#7
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Derin bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Isındıktan sonra doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Doğranmış havuç ve patatesi tencereye ekleyin, karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Önceden ıslatıp suyunu süzdüğünüz börülceleri tencereye ekleyin. Ardından domates salçasını da ilave edin ve karıştırın. Üzerine 6 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Eğer daha lezzetli bir çorba isterseniz, su yerine et ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz.

#8
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Tuz, karabiber, pul biber ve kekik gibi baharatları ekleyin. Karıştırın ve çorbanın kaynamaya başlamasını bekleyin. Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve börülceler yumuşayana kadar, yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin.

#9
Foto - Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın!

Çorbanız piştikten sonra, isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz. Çorbanın lezzetini zenginleştirecek ve asidik bir tat verecektir. Servis: Çorbanız hazır! Sıcak olarak, yanında taze ekmekle servis edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri
Dünya

Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanis..
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler
Sosyal Medya

İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler

CHP zihniyetinin yönettiği İzmir’de halk nefes alamaz hale gelmişken, bir grup genç bu duruma ironik bir dille tepki gösterdi. Körfezdeki o ..
ABD'den flaş İran açıklaması
Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio "İran'la müzakerelerin nerede yapılacağını netleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kulla..
Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu
Gündem

Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Orta Doğu’da tansiyonun zirve yapmasıyla birlikte havacılık sektöründe "kırmızı alarm" verildi. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM ve Fr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23