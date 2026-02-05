  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi! Rögar kapağı benzeri geçitler... Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı Kolay kazancın sonu hapis Süper baklagil çorbası: Kan depolarını coşturan tarif... Mutlaka sofraya taşıyın! Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor Son hamle ses getirecek! Forvet planını açıkladılar... Ademola Lookman'ın parası Serhou Guirassy'ye Flaş gelişme! Türkiye doğalgaz fışkıran saha için Çinlilerle anlaştı Flaş adımı atın... Bu ikiliye dikkat: Terleme ve kötü koku sorununu tarihe gömecek mucize Simpsonlardan dünyayı ayağa kaldıracak 9 Şubat iddiası! Herkes endişeye kapıldı
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

GENAR Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıkarken CHP ile AK Parti arasındaki puan farkı yüzde 2'yi aştı.

#1
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

GENAR Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi paylaştı. Türkiye’de bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi ve anket sonuçları yayımlandı. İşte partilerin oy oranları...

#2
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

1,2 TİP, 1,9 DİĞER

#3
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

2,5 ZAFER PARTİSİ

#4
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

2,6 YENİDEN REFAH

#5
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

4,2 ANAHTAR PARTİ

#6
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

5,0 İYİ PARTİ

#7
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

8,2 MHP

#8
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

9,7 DEM PARTİ

#9
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

31,2 CHP

#10
Foto - Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı

33,5 AK PARTİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri
Dünya

Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanis..
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler
Sosyal Medya

İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler

CHP zihniyetinin yönettiği İzmir’de halk nefes alamaz hale gelmişken, bir grup genç bu duruma ironik bir dille tepki gösterdi. Körfezdeki o ..
ABD'den flaş İran açıklaması
Dünya

ABD'den flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio "İran'la müzakerelerin nerede yapılacağını netleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kulla..
Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu
Gündem

Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Orta Doğu’da tansiyonun zirve yapmasıyla birlikte havacılık sektöründe "kırmızı alarm" verildi. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM ve Fr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23