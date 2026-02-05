Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Fark 2 puanı aştı
GENAR Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketten dikkat çeken sonuçlar çıkarken CHP ile AK Parti arasındaki puan farkı yüzde 2'yi aştı.
GENAR Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi paylaştı. Türkiye’de bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi ve anket sonuçları yayımlandı. İşte partilerin oy oranları...
1,2 TİP, 1,9 DİĞER
2,5 ZAFER PARTİSİ
2,6 YENİDEN REFAH
4,2 ANAHTAR PARTİ
5,0 İYİ PARTİ
8,2 MHP
9,7 DEM PARTİ
31,2 CHP
33,5 AK PARTİ
