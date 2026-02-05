Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor

Beşiktaş, genç gurbetçi için 10 milyon Euro net bonservis ve 2 milyon Euro bonus içeren toplam 12 milyon Euro’luk bir paket teklif sundu. Alman Merkür, siyah-beyazlıların sportif direktörü Eduard Graf'ın bu transfer için bizzat devrede olduğu ve oyuncuyu İstanbul’a getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı.