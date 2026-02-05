  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor
Emrah Savcı

Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor

Alman Merkür, Beşiktaş'ın sportif direktörü Eduard Graf'ın Mert Kömür için devreye girdiğini ancak FC Augsburg'u ikna etmeyi başaramadığını yazdı.

#1
Foto - Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor

Beşiktaş, Mert Kömür için beklediği mutlu haberi alamadı. Siyah-beyazlıların, FC Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Kömür için yaptığı teklif Alman kulübü tarafından geri çevrildi.

#2
Foto - Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor

Beşiktaş, genç gurbetçi için 10 milyon Euro net bonservis ve 2 milyon Euro bonus içeren toplam 12 milyon Euro’luk bir paket teklif sundu. Alman Merkür, siyah-beyazlıların sportif direktörü Eduard Graf'ın bu transfer için bizzat devrede olduğu ve oyuncuyu İstanbul’a getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı.

#3
Foto - Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor

Beşiktaş'ın teklifini artırmasına rağmen Augsburg yönetimi, genç oyuncunun ayrılmasına onay vermedi.

#4
Foto - Almanya'da bomba gelişme! Eduard Graf transfer için bastırıyor

Mert Kömür, özellikle Sandro Wagner döneminde ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak teknik direktör koltuğuna Manuel Daum’un oturmasıyla birlikte genç oyuncunun aldığı sürelerde ciddi bir düşüş yaşandı. Beşiktaş bu durumu bir fırsat olarak değerlendirmek istedi. Başarılı olamadı.

