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İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti

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İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti

İsrail medyasında yer alan askeri güç endeksi, soykırımcı İsrail'e, Türkiye'nin gerisinde kaldıklarını bir kez daha hatırlattı. Haberde, İsrail'in askeri alanda Orta Doğu'da ikinci, dünyada ise 15. sırada yer aldığı ifade edilirken, Türkiye'nin ise askeri sıralamada dünya genelinde dokuzuncu sırada yer aldığı, bölgede ise en büyük askeri güç olduğu dile getirildi. Türkiye'nin ilk sırada yer aldığı Orta Doğu'da askeri güç sıralamasında İsrail'in ikinci, İran'ın bölgede üçüncü, Mısır'ın ise 4. sırada yer aldığı ifade edildi.

#1
Foto - İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti

İsrail merkezli Nziv internet sitesi dünya ve Orta Doğu'da askeri güç endeksinde büyük bir hüsran yaşadı. Haberde, 2026 Küresel Ateş Gücü Endeksi'nin bölgedeki gerçeği bir kez daha ortaya koyduğu ifade edilirken, Türkiye'nin artan askeri kapasitesine ve Türk ordusuna dikkat çekildi. Askeri güç endeksinde İsrail'in Orta Doğu'da ikinci, dünyada ise 15. sırada yer aldığı ifade edildi. Türkiye'ye özellikle dikkat çekilen haberde, Türk ordusunun bölgede birinci sırada yer aldığı, dünya genelinde ise dokuzuncu sırada bulunduğu dile getirildi.

#2
Foto - İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti

Türkiye'yi ikinci sırada İsrail'in, üçüncü sırada İran'ın, dördüncü sırada ise Mısır'ın takip ettiği vurgulandı. Orta Doğu'da güç sıralamasında ise Suudi Arabistan'ın yer aldığı dile getirildi. Sıralamada dünyanın dört bir yanındaki 145 ülkenin Güç Endeksini belirlemek için 60'tan fazla farklı parametre ele alındığı aktarılırken, endeksin, yalnızca asker sayısına bakmadığı, savunma sanayi, teknoloji ve gelişmiş silah sistemlerine odaklanıldığı belirtildi.

#3
Foto - İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti

Türkiye'nin bölgede birinci, küresel sıralamada ise dokuzuncu olduğunun altı çizilen haberde, NATO'nun en büyük ikinci düzenli ordusuna sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, özellikle insansız hava araçları ve havacılık alanlarında muazzam bir büyüme gösteren yerli savunma sanayisine ve güçlü coğrafi ve stratejik konumuna sahip olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında büyük ilerleme kaydettiği ifade edilirken, Türk ordusunun dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtulduğu belirtildi.

#4
Foto - İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti

Orta Doğu'da güç sıralamasında 3. sırada yer alan İran'ın asıl gücünü bölgedeki en büyük insan gücüne (yaklaşık 610.000 aktif asker) ve kapsamlı yerel füze ve İHA üretim endüstrisine dayandığı dile getirildi. Bölgede dördüncü büyük güç olan Mısır'ın ise 1,2 milyondan fazla düzenli ve yedek güvenlik gücünden oluşan geniş bir konvansiyonel orduyla sahip olduğu, tank sayısı bakımından dünyada 6. sırada yer aldığı (yaklaşık 3.620) ve helikopter taşıyıcıları gibi benzersiz varlıklara sahip olduğu dile getirildi. Mısır için en büyük sorunun ekonomik ve lojistik değişkenler olduğu, bu durumun Kahire'yi bölgede dördüncü sıraya yerleştirdiği dile getirildi.

#5
Foto - İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti

Haberde son olarak, İran'ın askeri gücünün ABD ile devam eden savaşta büyük kayıp yaşadığı ifade edilirken, Türkiye'nin ise gücüne güç katmaya devam ettiği belirtildi. Yerli savunma sanayi firmaları tarafından yapılan teslimatların hızla devam ettiği ifade edilen haberde, bunun yanında Türkiye'nin Suudi Arabistan gibi ekonomik, Pakistan gibi askeri güçlerle Mekke Anlaşmasına imza atarak askeri kapasitesini hızla genişlettiği vurgulandı.

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