İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti

Orta Doğu'da güç sıralamasında 3. sırada yer alan İran'ın asıl gücünü bölgedeki en büyük insan gücüne (yaklaşık 610.000 aktif asker) ve kapsamlı yerel füze ve İHA üretim endüstrisine dayandığı dile getirildi. Bölgede dördüncü büyük güç olan Mısır'ın ise 1,2 milyondan fazla düzenli ve yedek güvenlik gücünden oluşan geniş bir konvansiyonel orduyla sahip olduğu, tank sayısı bakımından dünyada 6. sırada yer aldığı (yaklaşık 3.620) ve helikopter taşıyıcıları gibi benzersiz varlıklara sahip olduğu dile getirildi. Mısır için en büyük sorunun ekonomik ve lojistik değişkenler olduğu, bu durumun Kahire'yi bölgede dördüncü sıraya yerleştirdiği dile getirildi.