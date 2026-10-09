İsrail’in en güçlü ordular sıralaması hüsranla sonuçlandı! Türkiye listeyi darmaduman etti
İsrail medyasında yer alan askeri güç endeksi, soykırımcı İsrail'e, Türkiye'nin gerisinde kaldıklarını bir kez daha hatırlattı. Haberde, İsrail'in askeri alanda Orta Doğu'da ikinci, dünyada ise 15. sırada yer aldığı ifade edilirken, Türkiye'nin ise askeri sıralamada dünya genelinde dokuzuncu sırada yer aldığı, bölgede ise en büyük askeri güç olduğu dile getirildi. Türkiye'nin ilk sırada yer aldığı Orta Doğu'da askeri güç sıralamasında İsrail'in ikinci, İran'ın bölgede üçüncü, Mısır'ın ise 4. sırada yer aldığı ifade edildi.