İsrail'den Türkiye'ye skandal ötesi teklif: Ankara hemen reddetti
Suriye'de sinsi emelleri olan İsrail'den Türkiye'ye skandal bir teklif iletildi. Gelen teklifin Ankara tarafından hemen reddedildiği öne sürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye'de sinsi emelleri olan İsrail'den Türkiye'ye skandal bir teklif iletildi. Gelen teklifin Ankara tarafından hemen reddedildiği öne sürüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 27 Ekim’deki seçimler öncesinde Suriye’ye ilişkin yeni askeri ve siyasi seçenekler üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Tel Aviv’in Şam üzerindeki etkisini artırmaya yönelik farklı senaryolar hazırladığı iddia edilirken, Türkiye’ye de dikkat çeken bir teklif iletildiği ileri sürüldü.
Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’in haberine göre İsrail, seçimler öncesinde Şam’a yönelik olası bir askeri operasyon üzerinden siyasi kazanım elde etmeyi planlıyor. Bu kapsamda Tel Aviv’in, üçüncü bir ülke aracılığıyla Ankara’ya iki ülkenin Suriye’deki askeri etki alanlarını belirlemeye yönelik bir teklif sunduğu öne sürülüyor.
İddiaya göre söz konusu planda Humus, Kuneytra, Tartus, Şam ve Dera hattının İsrail’in askeri nüfuz bölgesi olarak kabul edilmesi istenirken, İsrail’in Halep, Hama, Haseke, Deyrizor ve Rakka çevresindeki muhtemel Türk askeri faaliyetlerine müdahale etmeyeceği taahhüt edildi.
Teklifin bir diğer maddesinde ise Türkiye’nin, İsrail’in Golan Tepeleri’nden Suveyda’ya uzanacak bir askeri koridor oluşturmasına ve bölgede hava savunma sistemi kurmasına karşı çıkmaması talep edildiği iddia edildi. Ancak Ankara’nın söz konusu etki alanı paylaşımı planını kabul etmediği bildirildi.
İddialara göre İsrail’in Suriye planları, Türkiye’nin son dönemde yoğunlaşan diplomatik girişimleri nedeniyle sekteye uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın planlanan Şam ziyaretinin Tel Aviv’in hesaplarını etkilediği öne sürülürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye temaslarının da iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun güncellenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.
Diplomatik kanallarda sonuç alınamaması halinde İsrail’in farklı seçenekleri gündeme taşıyabileceği de iddia ediliyor. Haberde, özellikle Dürzi nüfusun yoğun olduğu Suveyda ile Şam’ın Ceramana bölgesinde yaşanabilecek olayların İsrail tarafından olası bir askeri müdahale için gerekçe olarak kullanılabileceği öne sürülüyor.
İsrail basınında ise “Dahiye Doktrini” üzerinden Şam’a yönelik ağır bombardıman senaryolarının tartışıldığı iddia ediliyor. Söz konusu plan kapsamında 210. Tümen’in yanı sıra 146, 36 ve 91. Tümenlerin de bölgeye sevk edilmesinin değerlendirildiği ileri sürülüyor.
Haberde ayrıca İsrail’in Suriye’deki mevcut askeri üslerinin sayısını artırmayı ve ülke topraklarının yaklaşık yüzde 15 ila 20’sinde kontrol veya etkinlik sağlamayı hedeflediği iddiasına yer veriliyor. İsrail’in hâlihazırda Suriye’de 12 askeri üsse sahip olduğu, bu sayının 40’a çıkarılmasının planlandığı öne sürülüyor.
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