İsrail’den skandal “Türkiye” kararı! Eceli gelen köpek cami duvarına…

İsrail yetkililerinin bu açıklamalarından aslında hedefin sadece Hamas olmadığı, dünyada İsrail'in soykırımına karşı çıkan, eleştiren, kınayan, beddua eden herkes olduğu düşüncesindeyim. Akılları sıra Hamas liderleri öznesiyle kendilerinden olmayan herkesi tehdit edip korkutmaya çalışıyorlar. Bendeniz de İsrail yönetimine 57. Alayı hatırlatmak ve uyarmak istiyorum. Şöyle ki; Hatırlarsınız bir dönem ABD eski Başkanı Donald Trump Türkiye'ye karşı diplomatik teamüllerin dışına çıkarak küstahça davranış sergilemişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım 2017 tarihinde Trump ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası servis edilen fotoğrafta Çanakkale Savaşı'nda tarih yazan 57. Alay'ın sancağının bulunması dikkat çekmişti. 57. Alay, Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı olan Anzak Çıkarmasını durdurmak için 15 Nisan 1915 sabahı onar kişilik gruplar halinde harekete geçen ve Anzak birliklerini büyük kayıplarla geri çekilmek zorunda bırakan efsaneleşmiş bir birliktir. Komutanları Hüseyin Avni Bey başta olmak üzere mevcudunun üçte ikisinin şehitlik mertebesine ulaştığı bilinmektedir.