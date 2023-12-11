2023-12-11 16:16:34 İsrail’den skandal “Türkiye” kararı! Eceli gelen köpek cami duvarına…
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in başkanı Ronen Bar'ın, Hamas'a yönelik operasyonlar planladıklarını ve bunların Türkiye, Lübnan ve Katar'da gerçekleşeceğini açıklaması, Türk istihbarat kaynaklarının sert tepkisine neden oldu. Türkiye, bu tür operasyonların toprakları üzerinde gerçekleşmesine kesinlikle izin vermeyeceğini ve herhangi bir yasa dışı faaliyete karşı ciddi sonuçlar olacağını bildirdi. Akşam gazetesi yazarı Cevdet Erdöl de İsrail’in ateşle oynadığını belirtti. “Eğer ecellerine susamış değilseler milletimizin uyarısını dikkate alırlar. Aksi halde cami duvarından uzak dursunlar” ifadelerini kullanan Erdöl, yazısında şunları kaydetti: