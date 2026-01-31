  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular
Giriş Tarihi:

İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular

Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze’ye düzenlediği kanlı saldırılarda 7'si aynı aileden 11 Filistinli şehit oldu.

#1
Foto - İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına sabahın erken saatlerinden bu yana saldırıyor.

#2
Foto - İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular

İsrail, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Nasır Hastanesi’ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

#3
Foto - İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde de bir apartman dairesini hedef aldı.

#4
Foto - İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular

Saldırıda iki çocuk ve bir kadın dahil 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

#5
Foto - İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir eve, Cela Caddesi’ne ve Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna da hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda yaralanmalar olduğu bildirilirken, can kaybına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

