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#1
Foto - İsrail zıvanadan çıktı: Filistinli mazlumlara skandal yasak

Bu uygulamaların Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin artırılması anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, hapishanedeki sağlık koşullarının da kötüleştiği aktarıldı.

#2
Foto - İsrail zıvanadan çıktı: Filistinli mazlumlara skandal yasak

Açıklamada, uyuz hastalığının yeniden yayılmaya başladığı, bazı tutuklularda aşırı zayıflama ve ciddi halsizlik belirtilerinin görüldüğü ifade edildi. Filistinlilerin hapishane içindeki nakilleri sırasında sürekli kelepçelendiği, bağırma ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bunun günlük yaşamlarındaki sıkıntıları artırdığı belirtildi.

#3
Foto - İsrail zıvanadan çıktı: Filistinli mazlumlara skandal yasak

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail’deki Ofer Hapishanesi yönetiminin, tutukluların avukatlarıyla görüşmeleri sırasında süre kısıtlaması ve yeni gözetleme uygulamaları gibi "ağırlaştırılmış ve aşağılayıcı" tedbirler aldığını bildirdi. Ofisten yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi yönetiminin tutukluların avukat görüşmelerine götürülmesi sırasında yeni uygulamalar başlattığı belirtildi.

#4
Foto - İsrail zıvanadan çıktı: Filistinli mazlumlara skandal yasak

Açıklamada, yasal görüşme sürelerinin birkaç dakikayla sınırlandırıldığı ve avukatlarla görüşme için ayrılan odalara güvenlik kameraları yerleştirildiği ifade edildi.

#5
Foto - İsrail zıvanadan çıktı: Filistinli mazlumlara skandal yasak

Filistin Esirler Medya Ofisi açıklamasında, Ofer Hapishanesindeki "artan ihlallerin" uluslararası soruşturmayla ele alınması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu. İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ​​​​​​​Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve gelmesinden bu yana, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerindeki koşulların kötüleştiği yönünde çeşitli insan hakları raporları yayımlandı.

#6
Foto - İsrail zıvanadan çıktı: Filistinli mazlumlara skandal yasak

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğu, bunlar arasında çocuk ve kadınların da yer aldığı belirtiliyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarında, tutukluların açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmal gibi uygulamalardan şikayetçi olduğu aktarılıyor.

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Yorumlar

Dertli

Kudüs'e sefer ne zaman...

.....

ALLAHÜMME SALLİ ÂLA SEYYİDİNA MUHAMMMEDİN VE ÂLA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED YA ERHEMERRAHİMİN... YA ERHEMERRAHİMİN ...YA ERHEMERRAHİMİN...EL KAHHAR EL CABBAR EL AZİM..YA RAB ...YA RAB... YA RAB...ALLAHIM bu siyonist israile göklerden yerden azap ver .birbirlerine düşür.birbirlerini vurdararak öldür...gazzede ölen bütün çocuklar, kadınlar, erkekler canlıların mübarek kanları hürmetine en iyi intikam alan sensin YA RAB... YA RAB... YA RAB... MUHAKKAKKİ SENİN GÜCÜN HERSEYE YETER AMİN AMİN AMİN ...ALLAHÜMME SALLİ ÂLA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ÂLA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED................... .günahkar kulun...
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