Piperin maddesiyle: Metabolizmayı ateşleyen mucize: Karabiberin hiç bilinmeyen bu etkisine şaşıracaksınız
Sadece bir baharat değil, adeta bir şifa deposu olan karabiberin faydalarına çok şaşıracaksınız.
İçeriğindeki piperin maddesiyle yağ yakan ve bağışıklığı çelik gibi yapan karabiberin mucizevi faydaları mercek altında.
Mutfaklarımızda eksik etmediğimiz karabiberin, yemeklere tat katmanın ötesinde mucizevi faydaları olduğu anlaşıldı. Uzmanların özellikle "aç karnına çiğnenmesini" önerdiği bu baharatın, hangi kronik rahatsızlığı tamamen bitirdiğini duyduğunuzda şaşıracaksınız.
Geleneksel tedavi yöntemlerinin modern dönemde tekrar rağbet görmesiyle birlikte, mutfaklarımızın "siyah incisi" olarak adlandırılan karabibere dair gün yüzüne çıkan gerçekler büyük bir şaşkınlık yaratıyor.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, genellikle yemeklerin lezzetini tamamlamak adına en son dokunuş olarak eklediğimiz bu baharatın, sabah saatlerinde aç karnına çiğnenerek tüketilmesi durumunda vücuda sunduğu yararlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor.
Karabiberin özünde bulunan ve ana bileşeni olan "piperin", metabolik hızı artırmaktan sindirim sistemini düzene sokmaya kadar geniş bir yelpazede mucizevi etkiler gösteriyor. Sağlık uzmanları, özellikle kronikleşmiş şişkinlik ve sindirim güçlüğü çekenler için sabahları aç karnına bir adet tane karabiber çiğnemenin, adeta doğanın sunduğu bir ilaç olduğunu belirtiyor.
Aç karnına tüketilen karabiberin sağladığı başlıca faydalar şunlar:
Vücuttaki yağ yakma mekanizmalarını harekete geçirerek, zayıflama ve kilo kontrolü sürecinde etkili bir destekçi rolü üstleniyor.
Mide asidi seviyelerini dengeli bir düzeye çekerek, gün içerisinde karşılaşılabilecek olası sindirim aksaklıklarını daha başlamadan engelliyor.
Sahip olduğu yüksek antioksidan kapasitesi ile vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı savunuyor ve mevsim geçişlerinde görülen hastalıklara karşı dayanıklılığı artırıyor. Bilimsel araştırmalar, karabiberin barındırdığı özel bileşiklerin zihinsel kapasiteyi olumlu yönde etkilediğini ve güne çok daha dinamik, zinde bir başlangıç yapmaya yardımcı olduğunu kanıtlıyor.
Bu doğal yöntemi denemek isteyenler için en kritik nokta kullanım miktarıdır. Günün ilk saatlerinde, henüz bir şey yemeden sadece 1 veya 2 adet tane karabiberi çiğneyip yutmak yeterli olacaktır. Tüketimin hemen peşinden bir bardak ılık su içilmesi, hem baharatın vücut üzerindeki tesirini güçlendirir hem de mideyi yumuşatarak rahatlama sağlar.
