Yenilenen model Türkiye'de satışa çıktı! 300 bin TL indirimle geldi!
Alman otomobil devi Opel, yenilenen 2026 Astra modelini Türkiye'de satışa çıkardı. İşte modelin fiyatı ve özellikleri....
Türkiye’de de çok ilgi gören Opel, geçtiğimiz yılın sonlarında sevilen otomobili Astra’yı resmen yenilediğini duyurmuştu.
Opel, yeni Astra’yı resmen Türkiye’de satışa çıkardığını duyurdu.
Yeni Astra’nın ön yüzünde yer alan aydınlatmalı Opel Şimşek logosu, markanın yenilikçi kimliğini vurgularken, ince ve kompakt yapısıyla daha keskin ve modern bir tasarım sunan, aynı zamanda geliştirilmiş aydınlatma performansı sağlayan yeni Slim LED farlar ile LED arka aydınlatmalar bu modern görünümü tamamlıyor.
Yenilenen tampon tasarımı, siyah detaylar ve 17 inç alaşımlı jantlar modele dinamik bir karakter kazandırıyor. Opsiyonel siyah tavan ve panoramik açılabilir cam tavan gibi detaylar ise tasarımı daha da zenginleştiriyor.
Yeni Opel Astra, GS donanım seviyesiyle birlikte sınıfında fark yaratan geniş bir ekipman listesi sunuyor.
Pure Panel Pro 10 inç dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı modern bir kullanıcı deneyimi sağlarken, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği kesintisiz bağlantı sunuyor.
Telefon ile senkronize profil yönetimi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler günlük kullanımda konforu artıyor.
İç mekânda sunulan çift bölgeli otomatik klima, 6 hoparlörlü ses sistemi ve artırılmış yoğunluk ile görünürlüğe sahip ambiyans aydınlatması sürüş deneyimini daha keyifli hâle getiriyor.
Isıtmalı koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi özellikleri içeren konfor paketi ise özellikle soğuk hava koşullarında ekstra rahatlık sunuyor.
Yeni Opel Astra Türkiye pazarında ilk etapta 1.5 litrelik dizel motor ile satışa sunuyor. 96 kW (130 HP) güç üreten bu motor, yüksek verimlilik ile güçlü performansı bir arada sunuyor.
8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleştirilen bu motor ile model 0’dan 100 km/sa hıza 10,6 saniyede ulaşırken, maksimum 209 km/sa hıza çıkabiliyor.
WLTP normlarına göre 4,9 – 5,1 litre/100 km karma yakıt tüketimi sunan yeni Astra dizel, 130 – 134 g/km CO₂ emisyonu değerleriyle hem performans hem de verimlilik açısından dengeli bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.
TÜRKİYE FİYATI DA AÇIKLANDI 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.590.000 TL Lansman fiyatı 2.290.000 TL/ kaynak: haber7
