Tüm dünya merakla bekliyordu, ABD yayınlamaya başladı! İşte gizli UFO belgeleri
ABD Savunma Bakanlığı, varlıkları yıllardır tartışma konusu olan UFO'lara dair devlet arşivlerindeki gizli belgelerin üzerindeki mühürleri kaldırdı. Beyaz Saray, NASA, FBI ve CIA gibi kurumların iş birliğiyle yürütülen süreçte, ilk etapta 162 dosya "WAR.GOV/UFO" sitesi üzerinden halka açıldı. Soruşturma kayıtları ve tanık ifadelerini içeren belgelerin kademeli olarak yayınlanacağı bildirilirken, bu tarihi hamle tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yıllardır merak konusu olan "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) ve resmi adıyla "Tanımlanamayan Hava Fenomeni"ne (UAP) dair çok kritik bir adım attı. Bakanlık, devletin tozlu raflarında bekleyen gizli dosyaların üzerindeki mühürlerin söküldüğünü ve belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

Pentagon’un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre; bu devasa şeffaflık süreci bizzat ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldı. Trump’ın, devlet arşivlerinde yer alan UAP dosyalarının tespit edilmesi ve gizlilik derecelerinin kaldırılması yönündeki kesin emri, Amerikan istihbarat ve savunma birimlerini harekete geçirdi.

Sürecin sadece Pentagon ile sınırlı kalmadığı, adeta bir "devlet seferberliği" ilan edildiği görüldü. Açıklamada; Beyaz Saray başta olmak üzere, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Enerji Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) sürece öncülük ettiği vurgulandı. Bu kurumlar, ellerindeki tüm verileri ayıklayarak gizliliğin kaldırılması için ortak bir çalışma yürütüyor.

Pentagon, bu şeffaflık hamlesini bir adım öteye taşıyarak tüm dünyaya açık bir portal kurdu. Gizliliği kaldırılan dosyalara, herhangi bir özel güvenlik izni veya akreditasyon gerekmeksizin "WAR.GOV/UFO" internet sitesinden ulaşılabiliyor. Bakanlık, bu sitenin ana veri merkezi olacağını ve yeni belgelerin kademeli olarak sisteme yükleneceğini açıkladı.

Sitede yayımlanan ilk seri, toplamda 162 belgeden oluşuyor. Bu ilk pakette; askeri ve sivil soruşturma kayıtları, şaşırtıcı görgü tanığı ifadeleri ve daha önce hiç paylaşılmamış kamuya açık raporlar yer alıyor. ABD’nin bu hamlesi, gökyüzündeki bilinmeyenler üzerindeki gizem perdesini aralarken, önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni video ve raporların dünyayı sarsması bekleniyor.

